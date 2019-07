Pale zaruke: Joaquin i Rooney spremaju intimno vjenčanje...

Nakon tri godine veze glumački par Rooney Mara (34) i Joaquin Phoenix (44) izgovorit će 'sudbonosno da', prenose američki mediji. Glumac je svoju djevojku navodno zaprosio još u svibnju, a na temelju skupocjenog dijamantnog prstena otkrivene su zaruke. Vjenčanje će, prema pisanju stranih medija, biti intimno i dostojanstveno.

Rooney i Joaquin upoznali su se 2013. na snimanju filma 'Her', ali ljubavnu vezu započeli su tek nekoliko godina nakon, točnije 2016., tijekom snimanja filma 'Mary Magdalene'.

Prvi su se put na crvenom tepihu pojavili 2017. i to na svečanom otvaranju Filmskog festivala u Cannesu. Iako oboje većinu vremena provode ispred kamera i reflektora, budući supružnici ne žive život poput ostalih zvijezda. Izbjegavaju tipičan holivudski način života, ne ide na zabave koje priređuju zvijezde i u otmjene restorane. Jedu isključivo povrće i voće iz svog vrta.

Joaquin I Rooney žive u stanu vrijednom 1.3 milijuna funti (oko osam milijuna i 200 tisuća kuna) u Los Angelesu, a glumac posjeduje nekoliko nekretnina s kolegom Caseyjem Affleckom (43) koji je bio u braku s njegovom sestrom Summer.

- Ima uzak krug prijatelja. Ne može puno ljudi doprijeti do njega i to mu se sviđa - rekao je Phoenixov prijatelj. Joaquin je nekoliko puta uzimao pauzu od glume jer mu smeta gubitak privatnosti i prevelika pozornost medija i fanova. Glumac je 2005. otišao na odvikavanje od alkohola nakon što je završio film 'Walking The Line'.

