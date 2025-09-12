Članica grupe 'Feminnem' otkrila je na Instagramu da je njezin novi automobil totalno uništen u nesreći, no, srećom, nitko nije ozlijeđen. Najviše ju je brinula reakcija njenog sina.
Pamela Ramljak (45) imala je prometnu nesreću: 'Hvala Bogu, svi smo dobro'
Pamela Ramljak (45) šokirala je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, pjevačice grupe 'Feminnem' na svojem je Instagram profilu otkrila da je prije četiri mjeseca doživjela prometnu nesreću u kojoj je, srećom, stradao samo automobil. Iako nije precizirala tko je bio s njom u vozilu, iz njezine objave može se zaključiti da nije bila sama. Na fotografiji koju je podijelila pohvalila se iznajmljenim autom, uz koji je pozirala u bež topu i laganoj ljetnoj suknji.
- Prije točno 4 mjeseca sam imala prometnu ni ni kriva ni dužna, 200 metara od naše kuće sa tek kupljenim autom, star je bio 10 dana, Kodiaq. Auto je totalna šteta, i samo ću reći, hvala dragom Bogu jer smo neozlijeđene. Auto je vrijedio svaki cent. Idemo dalje... - započela je Pamela.
- Prvi put sam auto čekala 5 mj sad čekam 9, tako da u međuvremenu se moram ovako javno zahvaliti @optimarent koji mi olakšavaju život zadnja 4 mj, a malo i novčanik.Imaju preko 700 auta u ponudi, već sam ih probala dosta , i trenutno sam na ovoj ljepotici..pa škicnite malo. Ja ću vam, dok moj auto opet ne dođe, pokazivati što sam posudila iz mjeseca u mjesec - nastavila je Ramljak.
- Vozite pametno i ne žurite - poručila je pjevačica obožavateljima, koji su joj ubrzo u komentarima pružili brojne riječi podrške, ali i pohvala na njen izgled i iznajmljeni auto.
'Bitno da ste vas dvije dobro', 'Prekrasnaaaaa i ti i auto!', 'Lijepi auto, lijepi Vi Pamela. Sretan put i ugodnu vožnju', 'Pre pre prelijepa ženo blistaš volim te puno', pisali su joj.
Također, u komentarima je priznala da je njezin sin teško podnio vijest o nesreći, dok joj je jedna pratiteljica napisala kako je i sama doživjela sličnu situaciju s novim automobilom, na što joj je Pamela i odgovorila.
'Užas! kažem ja mužu da sam ga bar vozila godinu dana pa hajde, nego čekaš ta auta mjesecima i onda te netko spuca kod kuće. E pa ja sam plakala, najviše zbog sina, on je bio pretužan, srećom nije bio sa mnom' - napisala joj je pjevačica.
Inače, Pamela je od sredine studenog 2013. u braku s bivšim manekenom Mladena Salajsterom. Supružnici su zavjete izmijenili u zagrebačkoj crkvi Svetoga Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, a slavlje se potom nastavilo u jednom restoranu na Jarunu. Nakon četiri godine na svijet im je stigao sin Antun, a u ljeto 2020. dobili su i kći Marie. Podsjetimo, ranije je Pamela bila i u braku sa Stojanom Rakićem s kojim se razišla 2010. godine.
