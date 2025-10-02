Obavijesti

Show

Komentari 0
TJEDAN PODRŠKE

Panika u Životu na vagi: 'Opet brdo! Sve nam sad ovisi o Kati'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Panika u Životu na vagi: 'Opet brdo! Sve nam sad ovisi o Kati'
4
Foto: rtl

Zadaci neće biti nimalo jednostavni - čeka ih 1000 metara uzbrdice prije nego što uopće stignu do dvorca, a zatim sat vremena da pronađu skriveni predmet...

U 'Životu na vagi' počeo je osmi tjedan - i to ne bilo kakav, nego tjedan podrške! Rivalstvo je nakratko stavljeno sa strane jer crveni i plavi sada moraju disati kao jedan. Njihov zadatak nikad nije bio važniji: samo ako zajedno izgube najmanje dva posto svoje težine, svi će ostati u showu. U suprotnom, onaj s najmanjim rezultatom pakira stvari i odlazi kući.

Jutro u kampu počelo je uz pjesmu. „Atmosfera je odlična, svi smo dobre volje, veseli, baš neka dobra vibra“, priznala je Kate. No veselje nije moglo u potpunosti sakriti tugu zbog Galle, koji je prošli tjedan napustio show. „Crveni tim izgubio je jednog našeg slatkog, malog, medenog lidera, ali što je tu je - moramo, nažalost, ići dalje“, kaže Sneki, a Kate nastavlja: „Bio je on za zezanciju, ali već znaš da je svaki tjedan jedan manje pa prihvatiš da je tako.“

Foto: rtl

Sada, kad su svi u istom timu, i odnosi se mijenjaju. „Veselim se suradnji, nismo rivali“, rekao je Zvone Dominiku, a ovaj je kroz smijeh poručio: „Vrijeme je i da plavci pobijede.“ Ipak, pred njima je težak zadatak. „Mislite li da je realno izgubiti dva posto u prosjeku?“ pita se Dominik. „Sve je moguće. Da nije moguće, ne bi nam zadali taj zadatak“, uvjerena je Kate dok Dominik ne skriva brigu: „Ovaj će tjedan biti vrlo zahtjevan i bojim se da su ta dva posto u prosjeku nedostižna.“

SADA MIRUJE Marija iz 'Života na vagi' otkrila da joj je uklonjen tumor: 'Bio je na trbuhu, operirali su me...'
Marija iz 'Života na vagi' otkrila da joj je uklonjen tumor: 'Bio je na trbuhu, operirali su me...'

Osim vaganja, natjecatelje čeka i novi veliki izazov, ovaj put u bajkovitom okruženju dvorca Trakošćan. „Danas imamo sve što je potrebno za jednu pravu bajku: dvorac, vitezove, a jedini zmaj protiv kojeg se borite je vrijeme“, najavio je Edo. Zadaci neće biti nimalo jednostavni - čeka ih 1000 metara uzbrdice prije nego što uopće stignu do dvorca, a zatim sat vremena da pronađu skriveni predmet.

Foto: rtl

„Brdo, opet. Sve nam danas ovisi o Kati“, komentirao je Zoran dok su se pripremali na start.

REZULTATI NISU BILI DOBRI GallaSandalla ispao je iz Života na vagi: 'Borba nije gotova...'
GallaSandalla ispao je iz Života na vagi: 'Borba nije gotova...'

Hoće li zajedništvo donijeti uspjeh i kakvo se blago nalazi u dvorcu? Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama
NEPREPOZNATLJIVA JE!

FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis... Prošlo je skoro 30 godina otkako su fotke nastale
FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'
LIJEPA TAISHA

FOTO Kći Nives Celzijus zaludila je fanove: 'Pa ista si mama!'

Lijepa Taisha Drpić bila je sa svojom majkom, Nives Celzijus, na putu u Istanbulu odakle su objavile nekoliko zajedničkih fotografija. Njihovim je pratiteljima teško reći koja je ljepša...
FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...
DJELIĆ ŽIVOTA KROZ FOTKE

FOTO Ona se 2004. ljubila u BB-u, a danas je zaštitno lice RTL-a: Evo kako se mijenjala Blaće...

Prije 21 godine poljubila je sustanarku Sanju Kvastek u jacuzziju i 'digla' Hrvatsku na noge, a danas je jedno od najprepoznatljivijih TV lica. Antonija Blaće preživjela je sve reality faze, modne eksperimente i televizijske trendove, a i dalje je jednako šarmantna i spontana kao onog dana kad je prvi put ušla u Big Brother kuću. Danas slavi 46. rođendan!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025