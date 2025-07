Papa Roach po prvi put stižu u Hrvatsku, slave 30 godina rada

Papa Roach, pioniri alternativnog hard rocka, premijerno stižu u Hrvatsku 4. kolovoza na Ljetnu pozornicu u Opatiji u sklopu turneje pod nazivom “Rise of the Roach Tour”, kojom slave 30. godišnjici rada i 25. godišnjicu albuma "Infest", objavio je Charm Music Croatia.

Od izlaska 2000. godine, album "Infest" je postigao četverostruku platinastu nakladu u SAD-u. Najpoznatija pjesma "Last Resort" zaradila je nevjerojatnih šest puta platinastu nakladu u SAD-u, a samo na Spotifyju preslušana je više od milijardu puta.

S dvije nominacije za Grammy, više od 850 milijuna streamova, 26 top 10 hitova i 12 singlova na br. 1. pozicijama na ljestvicama, bend ostavlja neizbrisiv trag na glazbenoj sceni već tri desetljeća i ne pokazuje znakove umora.

Set lista na turneji sadrži najomiljenije pjesme s albuma "Infest", ali i one s albuma poput "Getting Away With Murder" (2004.), "The Paramour Sessions" (2006.) i "Ego Trip" (2022.).

Publiku u Opatiji će prije nastupa Papa Roacha zagrijati riječki metalci Kryn, koji kombiniraju teške riffove, mračne atmosferske melodije i snažnu vokalnu prisutnost s primjesom kontrolirane agresije.