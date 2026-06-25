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LJUBAV BEZ GRANICA

Par iz MasterChefa obožavatelje očarao objavom: 'Prekrasni ste'

Piše Maša Mai Čigir,
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Par iz MasterChefa obožavatelje očarao objavom: 'Prekrasni ste'
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Foto: Instagram

Pratiteljima su pokazali kako su se spremili za navijanje, ali i kako njihova ljubav ne poznaje granice i prepreke

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Bivši natjecatelji popularnog kulinarskog showa MasterChef, Sanja Cukon iz Hrvatske i Sead Bojić iz Bosne i Hercegovine, na Instagramu su podijelili zajedničke fotografije u dresovima reprezentacija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

- Hrvatska i Bosna i Hercegovina u jednom kadru, u jednom zagrljaju i u jednom životu. Naša priča pokazuje da ljubav ne pita odakle si, nego kakav si čovjek. Ono što nas povezuje uvijek je bilo jače od svega što nas razlikuje. Danas s ponosom nosimo boje svojih zemalja i još ponosnije živimo vrijednosti koje dijelimo ljubav, obitelj, poštovanje i zajedništvo. Jer kada se spoje dva srca, spoje se i svjetovi - napisali su u emotivnoj poruci na Instagramu ističući kako ljubav ne ovisi o porijeklu, već ljudima te kako ih, bez obzira na to što dolaze i različitih država, povezuju jednake vrijednosti.

Foto: Instagram

Sanja i Sead upoznali su se tijekom sedme sezone showa MasterChef, a otkrili su kako su se simpatije razvile tijekom natjecanja, no odlučili su pričekati kraj showa kako bi vezu započeli bez pritiska kamera i natjecateljskog duha u showu. Sead je Sanju zaprosio u listopadu prošle godine u Sarajevu, a već u studenome iste godine održalo se i vjenčanje. Ovaj par danas radi zajedno u vlastitom restoranu u Puli.

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