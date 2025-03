Par s Dore objavio je pjesmu o Baby Lasagni: 'Zašto se niste s ovime natjecali? Pobijedili bi!'

Laurakojapjeva i Matt Shaft ove godine nastupili su na Dori, te su oboje ušli u finale tog natjecanja. Prijavili su se svatko sa svojom autorskom pjesmom, Laura s 'NPC', a Matt, odnosno Matej, s pjesmom 'Welcome to the Circus'. Iako nisu pobijedili, a Hrvatsku će na Eurosongu predstavljati Marko Bošnjak, Laura i Matej su nekoliko dana nakon Dore objavili novu zajedničku pjesmu naslova 'Baby Lasagna'.

Naravno, radi se o pjesmi koja pjeva o prošlogodišnjem pobjedniku Dore, Baby Lasagni, koji je ujedno završio i drugi na Eurosongu u švedskom Malmöu. Pisali su je tijekom euforije, održavanja proba i smišljanja koreografije, a svatko je donio svoju perspektivu i viđenje tog natjecanja.

Foto: promo

'Da mi je bit' Baby Lasagna, napisat hit, samo to sanjam', dio je teksta pjesme, a spot su mladi glazbenici napravili od brojnih snimki koje su napravili u Opatiji za vrijeme Dore.

U komentarima na društvenim mrežama redale su se pohvale.

'E, da ste bar s ovom pjesmom išli na Dori, sigurno bi pobijedili! Pjevam vam je super', 'Odlična pjesma sa spotom vašeg provedenog vremena i nastupa na Dori u Opatiji, bravo!', 'Nedostaju nam baš ovakve jednostavne, štosne pjesme na sceni', pisali su im u komentarima ispod pjesme.

Na sve je reagirao i sam Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić. Njihovu pjesmu podijelio je na svojem Instagram profilu te uputio simpatičan poziv svojoj publici da poslušaju pjesmu i vide "o čemu se tu radi", te pružio Mateju i Lauri podršku.

Foto: Instagram