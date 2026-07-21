Paramount i Warner Bros. neće se još spojiti, traži se i zabrana suda! Evo o čemu se točno radi

Savezna sutkinja Araceli Martinez-Olguin privremeno je zaustavila spajanje kompanija Paramount i Warner Bros., nakon tvrdnji koalicije saveznih država da bi ono prekršilo federalne antimonopolske zakone te dovelo do viših cijena i manjeg broja filmova i televizijskih sadržaja.

Sutkinja je odobrila zabranu spajanja u trajanju od 14 dana nakon što je u petak saslušala argumente obiju strana. Paramount se prethodno obvezao da neće zaključiti transakciju prije 22. srpnja.

- Države koje su podnijele tužbu pokazale su da i dalje postoje ozbiljna pitanja u vezi sa samom osnovom slučaja, što ide u prilog izdavanju privremene zabrane - napisala je sutkinja u odluci i dodala kako je Paramount priznao da mu odgoda do kraja rujna neće nanijeti štetu.

- Paramount i Warner Bros. nastavit će poslovati kao dvije odvojene i održive kompanije koje se međusobno natječu na tržištu dok sud ne odluči o ovom predmetu. Ravnoteža interesa, zajedno s ključnim javnim interesom za provedbu antimonopolskih zakona, jasno ide u prilog traženoj zabrani - stoji u obrazloženju odluke.

'Znamo što se događa kada nekolicina stekne moć'

Zahtjev za privremenu zabranu podnijela je koalicija od 12 saveznih država predvođena Kalifornijom. Osim privremene, traže i preliminarnu sudsku zabranu koja bi blokirala spajanje sve dok sud ne donese konačnu odluku o njihovoj tužbi. Privremena zabrana od 14 dana može se produljiti na najviše 28 dana, a ročište o zahtjevu za preliminarnu zabranu zakazano je za 3. kolovoza, javlja Variety.

Savezne države tvrde da bi spajanje Paramounta i Warner Brosa narušilo tržišno natjecanje na tržištima kabelske televizije i distribucije filmova jer bi spojilo dva od tri najveća kabelska programera i dva od pet najvećih filmskih distributera.

Kalifornijski državni odvjetnik Rob Bonta odluku je nazvao 'prvom važnom pobjedom' u nastojanju da se spriječi realizacija ovog megaspajanja.

- Povijest nam govori što se događa kada nekolicina ljudi stekne golemu moć nad tržištima koja su ključna za živote Amerikanaca: manje prilika za većinu te lošiji proizvodi i usluge za sve - rekao je Bonta. Dodao je da se ovom tužbom bore za slobodno i pošteno tržište te snažnu filmsku i televizijsku industriju koja će koristiti i kreativcima i publici.

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Paramount: Spajanje će koristiti cijeloj industriji zabave

Glasnogovornik Paramounta poručio je da je kompanija 'zahvalna na brzoj odluci suda' o privremenoj zabrani.

- Kao i sporazum o vremenskom okviru na koji smo bili spremni pristati, ova odluka zadržava postojeće stanje dok sud razmatra antimonopolska pitanja. Uvjereni smo da će dokazi pokazati kako argumenti saveznih država nemaju pravnu osnovu te da su njihove tvrdnje o narušavanju tržišnog natjecanja neutemeljene u današnjoj tržišnoj stvarnosti. Ovo spajanje je zakonito, potiče konkurenciju i koristit će potrošačima, kreativcima, radnicima i cijeloj industriji zabave - poručili su iz Paramounta.

Objašnjavaju kako je tržište distribucije filmova danas znatno konkurentnije nego što tvrde tužitelji, navodeći uspjeh novih igrača poput A24, Amazon MGM-a i drugih. Također ističu da tržište kabelske televizije već godinama opada, zbog čega smatraju da procjene država o tržišnoj koncentraciji nisu realne. Svoje spajanje s Warner Brosom pokušali su objasniti kao stvaranje snažnog konkurenta streaming divovima poput Netflixa i Amazona, no sutkinja je taj argument odbacila uz obrazloženje da potencijalne koristi na jednom tržištu ne mogu opravdati moguće narušavanje tržišnog natjecanja na drugom tržištu.

Preliminarna zabrana u potpunosti ruši spajanje?

Kako piše Variety, u antimonopolskim sporovima odluka o preliminarnoj zabrani često je presudna. Ako zabrana ne bude odobrena, spajanje se može dovršiti, nakon čega ga je gotovo nemoguće poništiti. S druge strane, ako sud odobri zabranu, takvi se poslovi često raspadnu i prije nego što predmet stigne na suđenje.

Paramount je zatražio da se o zabrani raspravlja uz saslušanje svjedoka uživo te se nada konačnoj odluci početkom rujna. Ako transakcija ne bude zaključena do 30. rujna, kompanija će prema ugovoru morati početi plaćati milijunske penale investitorima Warner Brosa za svaki dan kašnjenja.

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Preoteli Warner Bros. Netflixu

Paramount je krajem prošle godine 'preoteo' Warner Bros. Netflixu koji je tjedan dana ranije već bio dogovorio preuzimanje te tvrtke. Nakon što je uprava Warner Bros.-a ignorirala njihove ponude, Paramount ju je zaobišao i išao ravno investitorima.

Ponudili su 30 dolara po dionici u gotovini. Njihova ponuda procijenila je cijeli Warner Bros. na 108,4 milijarde dolara, što predstavlja premiju od čak 139% u odnosu na cijenu dionice prije medijskih špekulacija. S druge strane, Netflixov dogovor nudio je kompleksnu kombinaciju gotovine i dionica u vrijednosti od 27,75 dolara po dionici, procjenjujući samo filmske studije i streaming servise na 82,7 milijardi dolara.

Paramount je htio kupiti cijelu tvrtku, uključujući i kabelske kanale, dok bi Netflixovim preuzimanjem dioničari Warner Bros.-a ostali s udjelom u znatno manjem i visoko zaduženom poslovanju s linearnom televizijom. Iz Paramounta su tvrdili da njihova ponuda donosi dioničarima "18 milijardi dolara više gotovine".

Warner Bros. se u konačnici odlučio prihvatiti bolju ponudu. Tada su iz Paramounta tvrdili da će bez problema dobiti sva regulatorna odobrenja i optužili Netflix da bi preuzimanjem Warner Bros.-a imali monopol.