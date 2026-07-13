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Paris Hilton nije više plavuša već brineta: 'Odlična boja kose!'

Piše Maša Mai Čigir,
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Paris Hilton nije više plavuša već brineta: 'Odlična boja kose!'
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Jedna od najpoznatijih plavuša odlučila je skroz prommijeniti svoj izgled novom bojom kose, a pratitelji su odušvljeni

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Paris Hilton pokazala je novu boju kose dok je bila na festivalu trešanja u Traverse Cityju u Michiganu sa svojim trogodišnjim sinom Phoenixom i dvogodišnjom kćeri London. Bogata nasljednica fotografije je objavila na svome Instagram profilu, a za festival je odjenula dugu cvjetnu haljinu i šešir te je nosila sunčane naočale dok je držala svoje mališane za ruke, no do izražaja je najviše došla duga valovita smeđa kosa što je oštra promjena u usporedbi s njenom prijašnjom bojom koja je bila platinasto plava.

- Liječim svoje unutarnje dijete dok stvaram najslađe uspomene s mojom #CutesieCrew na Festivalu trešanja. Nema ništa bolje od gledanja osmijeha, dijeljenja smijeha i stvaranja uspomena koje nikada nećemo zaboraviti - napisala je Hilton u objavi.

Pratitelji u komentarima nisu krili svoje oduševljenje novom bojom kose.

- Odlična boja kose! - napisala je jedna pratiteljica.

- Smeđa boja kose ti odlično pristaje - napisala je druga.

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Hilton, 45, prethodno je oduševila obožavatelje transformacijom kose za modnu reviju kolekcije Gucci Cruise 2027 u svibnju. Nasljednica hotela pistom je prošetala u zlatno-žutoj haljini s napuhanim rukavima i pojasom, uparenoj s krznenim kaputom prebačenim preko ramena, crnim čizmama i crvenom torbicom. Elegantni izgled uključivao je šiške na stranu.

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