Paris Hilton poručila Hrvatima: Obožavam vašu zemlju i jedva se čekam vratiti, predivna je

Paris Hilton (44) je povodom premijere svog novog dokumentarnog filma "Infinite Icon: A Visual Memoir", koji će hrvatska publika moći pogledati od 30. siječnja, za Večernji list progovorila o svojoj karijeri i privatnom životu. Na početku intervjua je odmah spomenula kako je bila u Hrvatskoj.

- Obožavam Hrvatsku, predivna je. Jedva se čekam vratiti - rekla je poduzetnica.

Govorila je o teškim danima u svom životu i o medijima ranih 2000-tih.

- Bilo mi je jako teško. Mediji su bili okrutni. Pogotovo prema ženama poput mene i mojih prijateljica. Htjeli su nas uništiti. Svaki dan je bio borba, ali upravo to me ojačalo - rekla je i dodala kako u filmu govori i o iskustvu koje se danas naziva 'revenge porn' te da joj je to bila jedna od najtežih stvari koje je prošla.

Prisjetila se svog prvog albuma.

- Moj prvi album bio je fantastičan, i danas mnogi kažu da je najpodcjenjeniji pop album. Nisam dobila nikakva priznanja tada, ali mi je drago da ih sada dobiva - govori.

Osim toga, Paris je ranih 2000-tih 'pokorila' glazbenu scenu hitom 'Stars Are Blind'. Kaže kako se i danas rado sjeti te pjesme.

- Bezvremenska je, pozitivna i sretna. Cijeli je album zabavan i pun energije. Pjesma je jako pozitivna. Kad god puštam pjesme kao DJ-ica, publika pjeva, pleše i ludo se zabavlja. Ponosna sam na taj album, bio je ispred svog vremena - ispričala je Paris.

Dotaknula se i majčinstva te progovorila o svojoj djeci, sinu Phoenixu i kćeri London.

- Oni su moj cijeli svijet - istaknula je.

EndFragment