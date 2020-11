Lu 'skinula' Urbana: 'Jedino ti haljina stoji bolje nego njemu'

Iz tjedna u tjedan kandidati zabavne emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' donose nam zanimljive transformacije. Žiri i publika željno ih iščekuju, a voditelji Frano Ridjan i Maja Šuput bodre ih na pozornici

<p>I danas je osmero kandidata showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pripremilo zanimljive transformacije. Ponovno utjelovljuju svjetski poznate glazbenike, a žiri ih spremno čeka. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Led je ove nedjelje probila <strong>Lana Klingor Mihić </strong>(40). Ovoga je puta nastupila s gostom iznenađenja koji je bio <strong>Frano Ridjan</strong>. Frano je utjelovio<strong> Tinu Turner</strong> u naponu snage, dok se Lana transformirala u <strong>Cher</strong>. </p><p>- Pjevati s pjevačicom je najveća trauma iz djetinjstva - kazao je Frano. Nakon nastupa Lana ga je pohvalila riječima:</p><p>- Frano je bila snažna, dominantna i sugestivna žena kako je i trebala.</p><p>Indira je komentirala: </p><p>- Bili ste fantastični, ja sam uživala, svaka vam čast.</p><p>Nives se osvrnula na nastup riječima: </p><p>- Bilo je i predivno i zastrašujuće u isto vrijeme. Usudila bih se reći da mi je ovo i nadraži duet s pridruženim članom.</p><p>Potom je na pozornicu stala <strong>Neda Parmać</strong> (36), koja je ovaj put utjelovila <strong>Nedu Ukraden</strong>. </p><p>- Tebi te dive idu. Ovo je stvarno bilo i glumački i pjevački i imitatorski jako dobro - rekao joj je Igor.</p><p>- Svidjelo mi se kako si suptilno flertala s kamerom. Neda, i kada je ovako čedno obučena, ima taj jedan suptilni pogled i ti si to odradila - rekla je Nives.</p><p>- Bilo je jako emotivno. Iznijela si nevjerojatnu snagu s predivnom nježnošću, suptilnošću. Ovo je bila jedna predivna - kazao je Goran.</p><p><strong>Siniša Ružić</strong> (51) izveo je pjesmu 'She's A Lady' liku planetarno poznatog glazbenika <strong>Toma Jonesa</strong>.</p><p>- Napravio si fenomenalnu stvar, išao si direktno - rekao mu je Goran te dodao da je napravio lijep show i donio duh glazbe koja ostaje evergreen.</p><p>- Zaista si imao Tom Jonesa u sebi. Ovo je jedna od tvojih transformacija koja je dobra ne zato što je smiješna, nego zato što je zaista dobro. Jako mi se svidio ovaj flert - komentirala je Nives.</p><p>Sljedeći je nastupio <strong>Marko Braić</strong> (29) koji je imitirao Indiru Levak, koja je pjevala i plesala dok je bio na pozornici.</p><p>- Ovo je bolesno. Bilo je spektakularno - komentirao je žiri.</p><p>- Sve si nadmašio, možda čak i mene - rekla mu je Indira. </p><p><strong>Marina Orsag</strong> oduševila je utjelovljenjem <strong>Willyja Williama</strong>. </p><p>- Tebi sve maske tako dobro stoje da je to nevjerojatno. Valjda imaš zahvalno lice, nemam pojma o čemu se radi - rekao joj je Igor. </p><p>- Meni je nevjerojatno da ti kao žena možeš biti toliko seksi kao muškarac - komentirala je Nives.</p><p>- Čestitam, ovo je bilo nenadmašno u svakom pogledu. Ti si toliko duboko ušla u sve pore objekta koji si imitirala, da ti zaista od srca<br/> čestitam - kazao je Goran.</p><p><strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27) transformirao se u američku pjevačicu <strong>Pink</strong> i izveo je njezinu pjesmu'Beautifull Trauma' sa zahtjevnom koreografijom iz video spota.</p><p>- Ovo je bilo pomalo traumatično, ali lijepo traumatično, zapravo - komentirao je Igor.</p><p>- Nisam najveći fan tvojih ženskih transformacija i to nema veze s činjenicom da u tim izdanjima nisi bezobrazno zgodan i seksi. Pošto je ovdje ipak u pitanju izvođačica koja je i sama malo prirodno rabijatnija, agresivnija i koja definitivno ne igra na kartu seksipila i senzualnosti, čak bih rekla da se pomalo i ruga sa svim tim, ti si se nekako dosta dobro snašao u toj ulozi. Ovo mi je možda jedna od mojih najdražih izdanja kada su tvoje ženske transformacije u pitanju - riječi su kojima se Nives osvrnula na njegov nastup, nakon čega je nakratko od Maje preuzela ulogu voditeljice showa, najavivši sljedeću natjecateljicu.</p><p><strong>Lu Jakelić</strong> (26) transformirala se ovoga puta u <strong>Urbana</strong>.</p><p>- Apsolutno si ga skinula do zadnjeg detalja. To su jedne od onih transformacija koje vrlo lako mogu otići u karikaturu, ako im se ne pristupi vrlo točno i ozbiljno. Skinula si tu njegovu lijevu ruku koja kao da nije njegova, nego kao da živi svoj život. Jedino što tebi haljina stoji bolje nego njemu - rekao joj je Igor. </p><p>- Bila si toliko urbana da se bojim da se više nikad nećeš znati snaći u nekom selu - rekao je Goran.</p><p>- Spretno si se uvukla u taj njegov svijet. Pokazala si mistične i interesantne njegove pokrete i hrabro si poradila na njegovim dubinama i zato ti se divim - kazala je Indira.</p>