Partnerica Jeremyja Clarksona se oglasila nakon vijesti o raku

Partnerica Jeremyja Clarksona (66), Lisa Hogan (52), prekinula je šutnju nakon što je slavni televizijski voditelj objavio da mu je dijagnosticiran rak prostate. Hogan se zahvalila obožavateljima na velikoj podršci koju su pružili nakon što je vijest podijeljena s javnošću u njegovoj popularnoj seriji.

Voditelj, poznat po britkom humoru, vijest je podijelio s najbližim suradnicima tijekom najnovije epizode svoje popularne serije "Clarkson's Farm". U razgovoru o žetvi s upraviteljem farme Charliejem Irelandom i pomoćnikom Kalebom Cooperom, Clarkson je iznenada otkrio svoju zdravstvenu situaciju.

​- Imam rak. Znam od svibnja - rekao im je.

​- Imao sam liječnički pregled, sjećate se, u svibnju. Nestao sam onaj drugi tjedan, imao sam biopsiju i da, rak je, i to agresivan, ali je u vrlo ranoj fazi pa će liječenje biti, znate...

Kasnije se otkrilo da je prošlog ljeta bio podvrgnut operaciji tijekom koje su mu liječnici uklonili deset posto prostate. Cijela situacija snimljena je za petu sezonu Amazonove hit serije, a gledatelji su mogli svjedočiti iskrenim i emotivnim trenucima na farmi Diddly Squat.

Na samom kraju finala sezone, Clarkson se javio iz bolničkog kreveta, otkrivši da je tijekom liječenja došlo do određenih komplikacija. Njegova poruka gledateljima bila je izravna i bez uljepšavanja, što je karakteristično za njega.

​- Petu sezonu započeli smo sa mnom u bolničkom krevetu, a evo nas na kraju pete sezone i ja sam opet u bolničkom krevetu - rekao je.

​- Ono što sam htio reći jest, ako sve ovo bude uspješno, vidimo se u šestoj sezoni, a ako ne bude, nećemo se vidjeti. Čuvajte se svi - poručio je za kraj.

Ovo nije prvi put da se Clarkson suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Prethodno je imao problema sa srcem, zbog čega su mu ugrađeni stentovi, što dodatno zabrinjava njegove obožavatelje.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Njegova partnerica Lisa Hogan (52), s kojom je u vezi od 2017. godine, ubrzo se oglasila na društvenim mrežama. Objavila je fotografiju s farme uz jednostavan opis: "Natrag na farmi." Nakon toga je podijelila objavu organizacije Prostate Cancer UK posvećenu Clarksonovoj dijagnozi te se u svoje i njegovo ime zahvalila obožavateljima na podršci.

- Hvala vam na svoj podršci danas - napisala je preko podijeljene objave, pokazujući koliko im znači reakcija javnosti u ovim teškim trenucima.

Foto: instagram

Organizacija Prostate Cancer UK odmah je reagirala na vijest, zahvalivši Clarksonu što je iskoristio svoju platformu za podizanje svijesti o raku prostate. Naglasili su važnost ranog otkrivanja, ističući kako njegova priča može potaknuti tisuće muškaraca na pregled.

- Želimo zahvaliti Jeremyju Clarksonu što je podijelio svoju dijagnozu i liječenje raka prostate u Clarksons Farm, podižući ključnu svijest kod milijuna muškaraca i obitelji koje gledaju seriju - stoji u njihovoj objavi.

- Srećom, on je otkrio bolest u ranoj fazi, ali nažalost, to još uvijek nije iskustvo mnogih muškaraca diljem Ujedinjenog Kraljevstva - poručili su.

Organizacija je upozorila da se "više od 10.000 očeva, braće, sinova i prijatelja svake godine dijagnosticira prekasno za izlječenje". Pozvali su sve muškarce zabrinute Clarksonovom pričom da ispune njihov internetski test za procjenu rizika ili da razgovaraju sa svojim liječnikom o jednostavnom krvnom testu.

*uz korištenje AI-ja

