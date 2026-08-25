Adam Scott otkrio je detalje o vjenčanju Taylor Swift i Kelcea

Adam Scott otkrio je sve o vjenčanju Taylor Swift i Travisa Kelcea koje se održalo u New Yorku i to gotovo dva mjeseca nakon što je par rekao izrekao 'sudbonosno da'. Pojavljujući se u ponedjeljak u emisiji 'Today', Scott je podijelio što se dogodilo tijekom ceremonije koja je na njega ostavila trajan dojam.

Foto: Jordan Tovin

- Bilo je nevjerojatno. Mislim, bilo je stvarno fantastično. Znate, mislim da dojam koji smo imali kad smo otišli je najjači, dojam da je to bilo pravo vjenčanje. Imali ste osjećaj da su to samo ljudi koji se zaista vole - rekao je.

Zvijezda 'Severancea' dodao je kako su svi zaplakali na vjenčanju, a onda priznao kako je to bio 'stvarno lijep, lijep događaj'. Craig Melvin, suvoditelj emisije, pitao je Scotta je li zaradio 'neke ozbiljne očinske bodove' kod svoje 16-godišnjom kćeri Frankie, koja je velika obožavateljica Taylor Swift, jer je prisustvovao dugo očekivanom vjenčanju.

- Naravno da jesam, samo je nisam poveo sa sobom. Tako da sam istovremeno izgubio neke bodove. Ali ona je ostala budna i čekala da se te večeri vratimo kući kako bismo joj rekli sve detalje - odgovorio je Scott.



Foto: TNS/SIPA USA

Scott ima kćer Frankie i sina Grahama sa suprugom Naomi, s kojom se vjenčao 2005. godine, a on i njegova supruga bili su među procijenjenih 1000 gostiju na vjenčanju Swift i Kelce u Madison Square Gardenu 3. srpnja. Prisustvovale su i brojne poznate osobe poput Brada Pitta, Bradleyja Coopera, Gigi Hadid i Jennifer Lopez. Poznati par prvi put je objavio zaruke na Instagramu u kolovozu 2025., gotovo dvije godine nakon što su potvrdili svoju romansu.