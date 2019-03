Jovan dojahao na konju i ubio romantiku: 'Ej, oš ti meni dat’

Na krevetu su bile latice crvenih ruža u obliku srca, sa strane boca pjenušca i tu je otprilike stala svaka romantika. Jovan Karapandža (31), neženja iz showa “Ljubav je na selu”, pozvao je Ružicu Lazarević na izlet u Trogir.

Već putem ju je upozoravao da se ne čudi ako ga neka zaustavi i traži broj telefona. Misleći mu pojasniti kakva je to situacija i da to nije lijepo čuti, priupitala ga je kako bi se on osjećao na njezinu mjestu.

- Što bih ja trebao udarati glavom o zid s kim s ti - čudio se on.

Ružica baš nije bila zadovoljna smještajem, a Jovan joj je rekao da je u kupaonici čeka veliko iznenađenje.

- Pa to nije kupatilo - uzviknula je Ružica kad je vidjela najavljeno iznenađenje u sobi, na krevetu, ružine latice.

No ubrzo je Jovan sve upropastio. Lakoćom, kao što se lavica poigra antilopom, Bandić naruči fontanu ili, možda i najjasnije dočarava, kako zastupnici u Saboru uzmu slobodna dane, Jovan je, blago rečeno, pogrešnim izborom riječi bacio sve niz rijeku kao od šale.

- Je li ti moraš sve upropastiti s tom izjavom da ti dam večeras? - zavapila je za malo romantike Ružica, no bez većeg uspjeha.

- Nemoj mi tu glumiti časnu sestru - odbrusio je Jovan pa se čudio pitanjima da što to ona od njega želi, možda dijete?

Čudna taktika za nekoga tko zavodi djevojke i traži ljubav u TV showu. Želimo vjerovati da su takav “ulet” i ponašanje prema ženama ostali negdje u doba Divljeg zapada, ali Jovan, koji je, slučajno ili ne, u show stigao dojahavši na konju, podsjeća da ipak nije. Inače, on je već u prvoj epizodi završio u bazenu s Paulinom, koja je priznala da je bilo “ljubakanja i pipkanja”, a neki su tvrdili da, navodno, nisu stali samo na tome.

- Obitelj me o tome nije ništa pitala. Prijatelji su me prvu večer pitali zašto, a onda su mi čestitali - ponosno priča Slavonac.

Tvrdi da su reakcije na njegovo sudjelovanje u showu pozitivne. Iako neki misle da to nije ni “mačo stav”, nego više “seljo stav”, on kaže da do njega ne dopiru takve ocjene.

- Svi mi čestitaju i govore kako sam bio super. Ljudi me na ulici prepoznaju i žele se fotografirati sa mnom - otkrio je Jovan i dodao kako dijeli mišljenje prijatelja koji ga hvale.

- Pa i ja sam zadovoljan, ne samo oni. Prijavio me prijatelj i razglasio ostalima. Oni su rekli da se više neće družiti sa mnom ako neću sudjelovati. Drago mi je da sam pristao - kaže Jovan. Sa svima iz showa je i dalje u kontaktu. Ne vidi se često jer daleko stanuju, ali redovito se čuju. Jovan točno zna kakvu ženu traži, a kriterije baš i nije “teško” zadovoljiti.

- Mora voljeti životinje i biti zgodna. Mora imati sve najbolje - skromno će Jovan pa je dodao i kako točno zna što ne želi kod djevojaka i što ga najviše odbija:

- Bezobrazluk i arogancija.

