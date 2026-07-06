Penélope Cruz otkrila koja je tajna dugog braka s Javierom Bardemom: 'I dalje učim...'

Penélope Cruz i Javier Bardem slove kao jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu. U braku su od 2010. godine, ali poznaju se mnogo dulje, nevjerojatne 33 godine. Upoznali su se kad je Cruz imala samo 17 godina, a Bardem 22 godine.

Penélope Cruz je nedavno za The New Yorker govorila o braku i rekla da partnere, zapravo, upoznajemo cijeli život.

- Mislim da i dalje učim. U vezi sam s nekim koga poznajem 33 godine. Stoga stvarno poznajem tu osobu, ali isto tako, postoji li dan kad stvarno upoznaš sebe? Ne. Isto je i s tvojim partnerom - rekla je glumica o odnosu sa suprugom.

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Par se prvi put susreo još 1992. godine na snimanju španjolskog filma 'Jamón Jamón'. Javier Bardem kasnije je priznao kako je kemija među njima bila očita, ali tad se ništa nije dogodilo te su ostali profesionalni. Povezali su se tek 2008. godine tijekom snimanja filma 'Vicky Cristina Barcelona'.

Bardem je ispričao kako su oboje bili sramežljivi te da su čekali posljednji dan snimanja. Tad su se, na zabavi i uz malo pića, napokon zbližili, a njihova je priča 2010. godine okrunjena intimnim vjenčanjem na Bahamima.

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Važno je i to što su se poznavali prije nego što su postali svjetske zvijezde i prije nego što ih je javnost počela gledati kroz njihov uspjeh.

- I to je važna osnova, osloniti se na nekoga jer ga stvarno poznaješ, i on stvarno poznaje tebe. Ti vidiš mene, ja vidim tebe. To je važno - izjavio je jednom prilikom Javier za Gentelman's journal.

Danas su ponosni roditelji dvoje djece, sina Lea i kćeri Lune, a nedavno ih se moglo vidjeti kako strastveno bodre španjolsku reprezentaciju na utakmici Svjetskog prvenstva u Los Angelesu.