Perfekcionist koji je zauvijek promijenio film: Na današnji dan umro je Stanley Kubrick

Na današnji dan 1999. godine, filmski svijet ostao je bez jednog od svojih najvećih vizionara. Stanley Kubrick, redatelj čije je ime postalo sinonim za perfekcionizam, tehničku inovaciju i intelektualnu dubinu, preminuo je iznenada u 70. godini. Njegova smrt, koja je uslijedila samo nekoliko dana nakon što je završio svoje posljednje djelo, "Oči širom zatvorene", ostavila je neizbrisiv trag i zacementirala njegov status enigmatične figure čiji su filmovi i danas predmet analiza i divljenja.

Rođen 26. srpnja 1928. u Bronxu, New York, Stanley Kubrick odrastao je u obitelji židovskog podrijetla. Njegov otac Jacques, liječnik, usadio mu je dvije strasti koje će ga oblikovati do kraja života: šah i fotografiju. Iako je u školi bio nezainteresiran i prosječan učenik, njegova znatiželja bila je neukrotiva. S trinaest godina dobio je svoj prvi fotoaparat, a već sa 17 počeo je raditi kao fotograf za prestižni časopis "Look". Tamo je, kroz stotine fotoreportaža, izoštrio svoje oko za kompoziciju, detalje i pripovijedanje kroz sliku, vještine koje će kasnije definirati njegov redateljski stil.

Njegov prijelaz na film bio je prirodan, ali i potpuno samouk. Fasciniran pokretnim slikama, počeo je snimati kratke dokumentarce, financirajući ih novcem koji je zaradio igrajući šah po parkovima New Yorka. Ti rani radovi, iako skromni, pokazali su talent koji nije mogao proći nezapaženo.

Kubrickova redateljska karijera procvjetala je filmom "Uzaludna pljačka", no međunarodno priznanje stekao je potresnom antiratnom dramom "Staze slave". Ipak, iskustvo rada na holivudskom spektaklu "Spartak" bilo je prijelomno. Iako je film bio komercijalni uspjeh, Kubrick je bio frustriran nedostatkom potpune kreativne kontrole, zbog čega je donio radikalnu odluku: napustio je Hollywood i preselio se u Englesku, koja je postala njegov dom i kreativno utočište do kraja života.

U Engleskoj započinje njegova najplodnija faza u kojoj je stvorio neka od najvećih remek-djela sedme umjetnosti. Od satire hladnog rata u "Dr. Strangelove" do revolucionarnih vizualnih efekata u filmu "2001: Odiseja u svemiru", za koje je dobio svog jedinog Oscara, Kubrick je pomicao granice mogućeg. Njegovi filmovi postali su poznati po tehničkoj besprijekornosti i dubokim, često pesimističnim temama o ljudskoj prirodi. Šokirao je javnost prikazom nasilja u "Paklenoj naranči", a za snimanje povijesne drame "Barry Lyndon" koristio je posebne leće koje je NASA razvila za snimanje pri slabom svjetlu, kako bi scene mogao snimati isključivo uz svjetlost svijeća. Njegov pristup hororu u "Isijavanju" redefinirao je žanr, a film "Full Metal Jacket" ponudio je jedan od najbrutalnijih prikaza rata u Vijetnamu.

Bio je poznat kao redatelj koji je od svojih glumaca i ekipe tražio nemoguće, često ponavljajući scene i po stotinu puta dok ne bi bio savršeno zadovoljan. Svaki kadar bio je pomno istražen i isplaniran, a njegova posvećenost detaljima graničila je s opsesijom.

Od 1978. godine, Kubrick je živio na golemom imanju Childwickbury Manor u Hertfordshireu. To imanje nije bilo samo njegov dom, već i njegov studio, arhiva i tvrđava iz koje je upravljao svakim segmentom produkcije svojih filmova. Njegova odluka da se povuče iz javnog života priskrbila mu je reputaciju ekscentričnog pustinjaka. No, njegova obitelj i bliski suradnici opisivali su ga drugačije: kao toplog i duhovitog obiteljskog čovjeka koji je jednostavno prezirao holivudsku pompu i medijsku eksponiranost.

Njegov oslonac bio je brak s njemačkom glumicom Christiane Harlan, koju je upoznao na snimanju "Staza slave" i s kojom je ostao 41 godinu, sve do svoje smrti. Imali su dvije kćeri, Anyu i Vivian, a Kubrick je odgajao i Christianinu kćer Katharinu iz prethodnog braka.

Početkom ožujka 1999. godine, Stanley Kubrick dovršio je svoje posljednje djelo, erotski triler "Oči širom zatvorene" s Tomom Cruiseom i Nicole Kidman u glavnim ulogama. Nakon što je prikazao finalnu verziju filma čelnicima studija Warner Bros., povukao se na svoje imanje. Samo nekoliko dana kasnije, 7. ožujka, umro je u snu od posljedica srčanog udara. Njegov iznenadni odlazak šokirao je svijet, ostavljajući dojam da je veliki majstor preminuo točno u trenutku kada je rekao sve što je imao za reći. Pokopan je u potpunoj privatnosti, ispod svog omiljenog stabla na imanju Childwickbury, daleko od očiju javnosti kojoj je podario nezaboravne filmske svjetove.

