Pero Galić o godini dana bez Žiže: Još je velik pritisak, a on je svakodnevno u mislima...

Roker Pero Galić (56) sa suprugom Ivankom broji 40 godina ljubavi, a veliku radost trenutno im donose njihovi unuci. Supružnici žive ispunjen život.

- Obilježimo svaki dan na način da iza nas imamo što za reći, tu su sad unuci iz te naše priče koja je potekla davno, davno tako da su nam to veselja svakodnevna. Kad se s njima vidimo, nađemo, smijemo, družimo - ispričao je za IN Magazin Pero Galić.

Otkrio je da unuka Katja priča, a unuk Bruno je dvije i pol godine.

- Kad vidi, čuje, onda je telefon i nađi didu. Oni su odobrili da ja nastavim dalje jer radim prije toga sve što oni hoće - ispričao je.

Njegov glazbeni put, kao što je već i poznato, ne uključuje Opću opasnost. U solo je vodama i objavljuje treći singl, a vokal je upario s tamburicom i kontrabasom.

- Tambura je po meni čisti rock and roll. Rock and roll ne znači struja nego taj duh, emocija koju iznesu ljudi. Trenutak mene i tambure ponovno je dio mene svakako - rekao je.

Prisjetio se i svog velikog prijatelja Slavena Živanovića Žižu, s kojim je osnovao bend Opća Opasnost. Godina je prošla bez njega, a kaže kako je, iako bolna i tužna, brzo proletjela.

- Nadam se da je na boljem mjestu. Još uvijek je to velik pritisak i svakodnevno je u razmišljanju, pogotovo u glazbi. Sjetim se ja kako smo kod njega gore u sobi pravili prve pjesme. On je cijelu priču oko Opće opasnosti držao u rukama i brinuo o svemu da funkcionira. Ali upravit će to on već nekako, znao je ovdje, znat će i odozgo - kaže.