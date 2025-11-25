Obavijesti

ZADOVOLJAN JE

Petar Grašo pohvalio se novom transformacijom: Evo kako je uspio skinuti čak 13 kilograma

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Antonio Ahel/ata images/PIXSELL

Popularni pjevač iz Splita javnost je iznenadio zavidnom transformacijom. Ove godine Petar slavi i 30 godina karijere, a upravo su autentičnost i jednostavnost ono što Grašu čini još većim na našoj glazbenoj sceni

Petar Grašo iznenadio je brojne obožavatelje. Naime, popularni pjevač pohvalio se kako je nakon dugo vremena konačno uspio vratiti se u formu. Za InMagazin otkrio je kako je postigao impresivnu promjenu jer je skinuo čak 13 kilograma, zbog čega se sad osjeća potpuno ispunjeno.

Petar Grašo nastupio na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu
Petar Grašo nastupio na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Ono što je možda najkonzistentnije, vratio sam se nečemu što zaista volim, a to je trening. To je sport. To su malo utezi, malo neke stvari koje me raduju, 3-4-5 puta tjedno, ovisi o vremenu - započeo je Petar. 

- Ali to je sad nešto što preraste u neku malu ovisnost i onda se počneš zaljubljivat u taj koncept da se dobro osjećaš u svom tijelu - dodao je Grašo. 

Inače, za njegov uspjeh zaslužni su redoviti treninzi i prilične promjene u prehranu. Naime, iz jelovnika je izabcio kruh i tjestenu. Usto, kako je priznao, tjelovježba koju je ubacio u svoj raspored, nije mu samo fizička rutina, već je sve preraslo u ovisnost.

Podsjetimo, jedan od naših najpopularnijih pjevača ove godine slavi i 30 godina karijere, a Petar  će na traženje mnogobrojnih obožavatelja svoje emotivno glazbeno putovanje nastaviti i u 2026. godini. 

Beograd: Hana i Petar Grašo zajedno na dodjeli nagrada MAC
Foto: Milan Maricic

