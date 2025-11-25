Petar Grašo pohvalio se novom transformacijom: Evo kako je uspio skinuti čak 13 kilograma

Petar Grašo iznenadio je brojne obožavatelje. Naime, popularni pjevač pohvalio se kako je nakon dugo vremena konačno uspio vratiti se u formu. Za InMagazin otkrio je kako je postigao impresivnu promjenu jer je skinuo čak 13 kilograma, zbog čega se sad osjeća potpuno ispunjeno.

Petar Grašo nastupio na 13. Hrvatskoj noći u Frankfurtu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Ono što je možda najkonzistentnije, vratio sam se nečemu što zaista volim, a to je trening. To je sport. To su malo utezi, malo neke stvari koje me raduju, 3-4-5 puta tjedno, ovisi o vremenu - započeo je Petar.

- Ali to je sad nešto što preraste u neku malu ovisnost i onda se počneš zaljubljivat u taj koncept da se dobro osjećaš u svom tijelu - dodao je Grašo.

Inače, za njegov uspjeh zaslužni su redoviti treninzi i prilične promjene u prehranu. Naime, iz jelovnika je izabcio kruh i tjestenu. Usto, kako je priznao, tjelovježba koju je ubacio u svoj raspored, nije mu samo fizička rutina, već je sve preraslo u ovisnost.

Podsjetimo, jedan od naših najpopularnijih pjevača ove godine slavi i 30 godina karijere, a Petar će na traženje mnogobrojnih obožavatelja svoje emotivno glazbeno putovanje nastaviti i u 2026. godini.

Foto: Milan Maricic