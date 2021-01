Natjecateljica pete sezone realityja Život na vagi', Karlovčanka Petra Čorbić (35), ispala je netom prije finala. U show je ušla sa 144,3 kilograma, a na posljednjem vaganju izmjerena su joj 102 kilograma.

Sada je pratitelje na Instagramu oduševila fotografijom kojom je pokazala nevjerojatnu transformaciju.

- Danas i 6. mjesec 2020. - napisala je u opis objave.

No nije samo smršavjela, već je i promijenila imidž. Sada fura kraću plavu kosu. Očekivano, zaradila je brojne komplimente.

- Baš si lijepa i sad ta ljepota dolazi do izražaja. Čestitke za sve! - jedan je od komentara na društvenoj mreži.

U showu je postala prepoznatljiva po svojoj odbojnosti prema kvinoji, a upravo je toj namirnici nedavno posvetila video.

- Danas želim podijeliti s vama nešto što nitko nije vidio, a to je kako ja jedem kvinoju. Jer ja obožavam kvinoju, ja stalno jedem kvinoju i evo samo da vam pokažem kako to izgleda, kao ikra, kao jajašca... To je tako super okusa, možeš staviti u bilo što... - započela je objavu.

No, snimka nije završila slavno. Čim je Petra probala kvinoju, ustala je stolca.

- Ne mogu, ne mogu - govorila je Petra i odšetala iz kadra.