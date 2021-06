Voditelja britanske emisije 'Good Morning Britain' Piersa Morgana (56) često zovu najvećim kritičarem Meghan Markle (39) i njenog supruga princa Harryja (36). Mnogi su smatrali da će njegovi komentari s vremenom prestati, ili barem ublažiti, ali njegova najnovija izjava dokazuje kako se događa upravo suprotno.

S obzirom na to da od trećeg mjeseca, kad su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa imali intervju s Oprah Winfrey (67), princ Harry gotovo neprestano daje izjave i intervjue u kojima vlati kraljevsku obitelj nije ni čudo da i kritičari imaju materijala. Najnoviji je Harryjev dokumentarac 'The Me You Can't See' koji je napravio u suradnji s Oprah, a najavljuje se i njegov nastavak.

Morgan je u svojoj kolumni za Daily Mail opisao susret s Harryjevim sestričnama princezom Eugenie (31) i princezom Beatrice (32). Ranije ovog mjeseca susreo ih je na zabavi u Londonu i, kako je Eugenie nedavno rodila sina, a Beatrice je trenutačno trudna, ponudio nekoliko savjeta vezanih uz roditeljstvo. Princeze su odbile, ali zahvalile na ponudi.

- Poznajem princeze od malena i prošle su kroz mnogo teških vremena u središtu medijske pozornosti, posebno nedavno zbog sramotnog prijateljstva njihovog oca princa Andrewa (61) s milijarderom i optuženim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom - napisao je o princezama.

- Nikad se ne žale, daju plačljive intervjue niti javno blate obitelj. Uvijek su izuzetno drage i pristojne, što je osvježavajuće drugačije od njihovih narcisoidnih, rođaka u Kaliforniji punih samosažaljenja, koji zlostavljaju obitelj - kritizirao je bez dlake na jeziku Morgan.

Ranije ove godine, Piers je izjavio da ne vjeruje tvrdnjama odbjeglog vojvode i vojvotkinje, od optužbi za rasizam pa do tvrdnje da su imali tajno vjenčanje. Također je nakon intervjua s Oprah usporedio Meghan s Pinocchijem i rekao da bi ju trebalo biti sram toliko lagati, a zatim to nazvati 'svojom istinom'.