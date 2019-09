Pinčić Rogoznica o utrci 00:24 RUN: 'Imamo vrijedne ciljeve'

Još samo jedan dan dijeli nas od spektakularne noćne utrke 00:24 RUN koja će se trčati s humanitarnim ciljem za pomoć malim onkološkim pacijentima. Naime, sva sredstva od kotizacija, kao i dobrovoljne donacije, organizator utrke 24sata, u suradnji s MZLZ-om, donirat će Zakladi - dječja onkologija Rebro, za izgradnju novog odjela dječje onkologije. Dosad je tijekom akcije prikupljeno 150.000 kuna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na ovaj jedinstven sportski događaj, koji starta 24 minute nakon ponoći s 28. na 29. rujna na uzletno-sletnoj stazi Zračne luke Franjo Tuđman, prijavilo 1173 trkača, a projekt su podržale i osobe iz javnog života.

Pjevač Bojan Jambrošić (33) pozvao je svoje obožavatelje

- Jeste spremni za spektakl. Trčimo po pravoj avionskoj pisti i time pomažemo dječjem odjelu onkologije Rebro - rekao je pjevač. Ovom projektu priključili su se i pobjednik showa 'Život na vagi' Alen Abramović, glumica Ecija Ojdanić i Doris Pinčić-Rogoznica.

Foto: Privatni album

- Ako volite trčati ili se spremate trčati pozivam vas 28.rujna na stazu Zračne luke Franjo Tuđman. Trčimo s pametnim i vrijednim ciljem - rekla je glumica i voditeljica Doris.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Natjecatelje će prije same utrke dobro razgibati Mario Mandić (27), bivši natjecatelj showa ‘Život na vagi’.

- Jako se veselim, utrka je spektakularna, stvarno mi je čast to što ću moći zagrijati ljude. Nemam ništa spremno, radit ću to sve iz srca i siguran sam da će kao i uvijek sve biti dobro. Uvijek postoji neka doza treme, no jako se veselim. Zahvalan sam na toj velikoj prilici da ću voditi zagrijavanje prije tako važne utrke - priznao je Mario.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':