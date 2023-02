Pink: 'Uvijek sam se zaštitnički osjećala prema Britney Spears, kao da sam joj starija sestra...'

Američka pjevačica Pink (43), čije je službeno ime Alecia Moore, nedavno je u intervjuu izjavila da se osjeća zaštitnički prema kolegici Britney Spears (41), pogotovo nakon što je upoznala njene roditelje, prenosi Insider.

U intervjuu kojim je promovirala novi album 'Trustfall', Pink se osvrnula na reklamu za Pepsi za Super Bowl 2004. kada je surađivala s Britney, Beyoncé (41) i Enriqueom Iglesiasom (47).

- Uvijek sam se osjećala kao starija sestra prema njoj, iako ljudi misle da je ona rečenica u 'Don't Let Me Get Me' bila zadirkivanje Britney Spears. Zapravo, bila sam velika podrška u Britneynom životu - izjavila je.

Pink je mislila na stihove sa svojeg hita iz 2001. s albuma 'Missundaztood' iz 2001. U pjesmi pjeva 'Umorna sam od usporedbe s prokletom Britney Spears, ona je tako lijepa, to jednostavno nisam ja'.

- Uvijek je sa sobom nosila jedan od mojih CD-a. Vrlo sam zaštitnički nastrojena prema njoj i ona je najslađa osoba na svijetu... To je učvrstilo moj zaštitnički odnos kao starije sestre. Bila s njom tada i vidjela sam tko je njezin tim i upoznala njezine roditelje - priznala je Pink.

Podsjetimo, Britney je bila pod zakonskim skrbništvom svog oca Jaimea Spearsa od 2008. Nakon 13 godina konzervatorstva, sudac ga ja ukinuo u studenom 2021.

- Lagala sam i cijelom svijetu govorila da sam dobro i da sam sretna. To je laž. Poricala sam. Bila sam u šoku. Traumatizirana sam. Ne lažem. Samo želim svoj život natrag - rekla je Britney o konzervatorstvu na sudu u lipnju 2021.

