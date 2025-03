Rasta stiže u Zagreb! Za 24sata otkrio: 'Pamtim jedan nastup u Hrvatskoj, stao sam pjevati...'

"Mama", "Euforija", "Kavasaki", "Habibi", "Adio Amore", "Kavali", "Nanogica", "Slučajnost", samo su neki brojnih hitova glazbenika Stefana Đurića, poznatijeg kao Raste, koji će 15. ožujka nastupiti na zagrebačkom Velesajmu. Rasta je imao više od 1200 koncerata, a osim svojih pjesama, radio je i na hitovima drugih regionalnih izvođača.

Osnivač je diskografske kuće Balkaton Gang, kojoj pripadaju glazbenici poput Relje, Cobyja, Corone, Voyagea i drugih. U intervjuu s Rastom saznali smo kako teku pripreme oko nadolazećeg koncerta, što sve zagrebačka publika može očekivati...

1. Što možemo očekivati od koncerta 'Lucky 1000' u Zagrebu i hoće li biti nešto novo ili drugačije u odnosu na prethodne koncerte?

Zagrebačka publika i ja imamo poseban odnos, tako da od koncerta "Lucky 1000" u Zagrebu možete očekivati mnogo energije, prepoznatljiv Balkaton zvuk i, naravno, dobru zabavu. Uživat ćemo u mojim starim hitovima, ali i u novim pjesmama. Neću previše otkrivati, ali bit će nečega sasvim novog, možda nečega što nikada nisam izvodio uživo.

2. Kako birate pjesme za nastup i hoće li biti nekih iznenađenja poput pjesama drugih izvođača ili nekih neočekivanih obrada i gostiju?

Kada biram pjesme za nastup, sve ovisi o atmosferi i energiji koju želim prenijeti publici. Također, uzimam u obzir lokaciju i trajanje nastupa. Trudim se postići ravnotežu između laganijih trenutaka i onih u kojima svi skaču i pjevaju iz sveg glasa. Volim eksperimentirati pa uvijek postoji mogućnost iznenađenja – bilo da se radi o pjesmama drugih izvođača, neočekivanim obradama ili gostima na pozornici. Volim publici pružiti nešto neočekivano, jer glazba mora biti spontana i zabavna!

3.⁠ Jeste li pripremili neku posebnu scenografiju ili vizualne efekte za nastup?

To ostavljam kao iznenađenje za 15. ožujka.

Zagreb: Rasta | Foto: Marko Juric/PIXSELL

4. Koliko vam znači zagrebačka publika i kakvu energiju očekujete od njih?

Zagrebačka publika mi zaista puno znači. Uvijek su puni energije, otvoreni i srdačni, a to se ne zaboravlja. Volim taj odnos koji imamo, jer znaju da ne donosim samo glazbu, već i emociju. Uvijek je u Zagrebu posebna energija i siguran sam da će i ovaj put atmosfera biti iskrena, strastvena i nimalo dosadna!

5. Pamtite li neke anegdote s nastupa u Hrvatskoj i ako da, možeš li ih podijeliti s nama?

Ima ih stvarno mnogo! Ali jedna mi je posebno ostala u sjećanju – nastup na jednom hrvatskom otoku, na velikom festivalu. Publika je bila toliko brojna i energična da sam na trenutak jednostavno stao i divio se energiji koju su slali. Bio je to trenutak kada smo svi bili kao jedna velika ekipa. Takvi trenuci, kada publika pjeva uglas i svi zajedno osjete glazbu, ostaju zauvijek u pamćenju.

6. Kako vidite evoluciju svog zvuka od početaka do danas?

Zvuk se prirodno mijenjao s godinama. Uvijek sam volio eksperimentirati s različitim stilovima, pa tako moj zvuk nikada nije bio isključivo jedan – kretao se od hip-hopa, preko reggaea, reggaetona do dancehalla, duba i svih tih modernih pravaca. S vremenom sam se počeo više fokusirati na detalje, dublje istraživati i kristalizirati zvuk, ali nisam želio izgubiti onu iskrenost i spontani osjećaj s početaka karijere. Danas je moja glazba zrelija, dublja, možda i mračnija. U suštini, stalno se razvijam, ali uz poštovanje svega što je bilo prije. Jamajčanska kultura i glazba imaju veliki utjecaj na moje stvaralaštvo – od samog početka, reggae i dancehall bili su veliki dio mog zvuka. Taj ritam, ta vibracija, taj slobodni način izražavanja… to mi je oduvijek bilo jako blisko.

7. Imate li neku pjesmu koju ste napisali, a nikada je niste objavili? Možda nešto što će publika čuti ekskluzivno na koncertu?

Imam mnogo pjesama koje nisam objavio. Neke čekaju idealan trenutak i nikada ne zastare.

8. Postoji li neka pjesma koja ima posebno značenje za vas?

Pjesma "MAMA" mi je jedna od posebnih jer u njoj pričam priču koja je duboko osobna i emotivna, ali istovremeno univerzalna. To je pjesma o ljubavi, žrtvi, o životnim borbama. Iako u pjesmi pišem o nečijem životu, zapravo govorim o tome kako se život može promijeniti u sekundi. "MAMA" za mene nije samo pjesma, ona je emotivno putovanje kroz sve ono što prolaziš kad te život stisne, ali imaš neku sigurnost, nekoga tko te voli bez obzira na sve. Svaki put kad je izvodim, osjećam kao da šaljem poruku svima koji su prošli kroz nešto slično – kroz teške trenutke, kroz borbe, ali i kroz ljubav koja je jedini siguran oslonac.

9. Koji trenutak u karijeri bi izdvojio kao najvažniji ili najemotivniji?

Izdvojio bih premijeru i turneju koju je moja izdavačka kuća organizirala za moj igrano-dokumentarni film "3211", koji je pratilo i lansiranje istoimenog albuma. To je bio jedan od onih projekata koji su potpuno promijenili način na koji gledam na svoju glazbu i umjetnost općenito. Nije to bio samo film, već način da se kroz sliku i zvuk ispriča priča o teškom trenutku u mom životu i karijeri. U tom filmu, zapravo, sve se vrti oko realnosti života, svega što sam prošao, ali i onoga što želim prenijeti ljudima – istinu, borbu i, naravno, umjetnost. Moja glazba ušla je u kino dvorane diljem regije, Europe i svijeta. Susret sa svim tim divnim ljudima ostat će mi zauvijek u sjećanju. A zatim i uspjeh filma "3211", koji je već kroz dva mjeseca prikazivanja u kinima dobio titulu najgledanijeg igrano-dokumentarnog filma u povijesti srpske kinematografije.

10. Što mislite o trenutnoj glazbenoj sceni u regiji? Ima li neko novo ime koje vas posebno oduševilo?

Glazbena scena na Balkanu je jaka jer imamo snažnu osnovu. Raduje me činjenica da se izvorni pravci razvijaju u potpuno neočekivanim smjerovima. Na regionalnoj sceni ima mjesta za sve!

11.⁠ ⁠Pratite li hrvatsku glazbenu scenu i koja imena su vam se posebno svidjela?

Naravno da pratim hrvatsku scenu i već dugo surađujem s dragim kolegama. Jedan od njih je i Banfica, supertalentirani drill izvođač iz Varaždina, čija izdanja potpisuje naša izdavačka kuća Balkaton. Izuzetno cijenim rad Hiljsona, Kukusa, Connecta, Grše i ostalih koji hrvatsku scenu čine snažnom i inspirativnom.

12.⁠ ⁠Kako vidite budućnost trep zvuka na Balkanu? Mislite li da će još više rasti ili će se mijenjati?

Glazbeni žanrovi su odgovor na aktualno vrijeme i događanja u njemu, i to je ono što ih čini posebnima. Trap je nastao u specifičnom razdoblju, iz određenih životnih okolnosti i kulture koja ga je oblikovala. Nije to samo zvuk, to je refleksija svega što se događa u društvu, u glavi umjetnika, u svakodnevici. Glazba reagira na vrijeme u kojem je stvorena, na promjene, na emocije koje preplavljuju ljude. S vremenom će se zvuk evoluirati, ali će uvijek nositi pečat tog trenutka u kojem je nastao.

13.⁠ ⁠Što biste poručili zagrebačkoj publici uoči svog koncerta?

Zagreb, vidimo se 15. 03. u Still dvorani na posebnom događaju za ograničen broj gostiju. Radujem vam se!

