<p>Ona je miruje niti na odmoru. Svoju top formu voditeljica <strong>Nikolina Pišek Ristović</strong> (44) dotjeruje i po nesnosnim ljetnim vrućinama i odradi svoj trening. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pišek živi na relaciji Zagreb-Beograd</strong></p><p>Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija na kojima je pozirala uz vreću za boks, a na nekima od njih i udarala u nju.</p><p>- Nemoj se zabrinuti ako se borim s tobom. Zabrini se kada to prestanem raditi - napisala je Nikolina uz seriju fotografija. Sve više poznatih dama boksanje uključuje u svoje rutine vježbanja. </p><p>Za trening je odabrala pravi sportski outfit. Odjenula je ljubičaste tajice i sportski top. Podignute kose i bez šminke poručila je kako 'nikad neće sve biti savršeno, ali se za to treba potruditi'.</p><p>Njezini pratitelji pohvalili su je u komentarima na račun njezinoga izgleda.</p><p>- Predivna si, puno si smršavila. Samo udaraj. Koliko ti ličiš na Angelinu Jolie, ovo nije normalno. Ti si balkanska Angelina, želim ti sve najbolje - pisali su joj pratitelji, a mnogi su je tako usporedili s poznatom glumicom. </p><p>Nikolina godinama živi u Beogradu, no u posljednje vrijeme s obitelji boravi u Hrvatskoj gdje je provela i karantenu zbog pandemije korona virusa. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>