Pišek: 'Prijetio mi je nepoznati muškarac. Vikao je, a moja kći se bojala i počela je plakati...'

Voditeljica Nikolina Pišek (47) otkrila je kako je doživjela neugodan susret s nepoznatim muškarcem kojoj je prišao njoj i kćeri dok su ulazile u automobil. U podužoj objavi na Instagramu objasnila je da se sukobio s njom i prijetio joj.

- Bio je jedan potpuno lijep dan, moja kćer veselila se odlasku na rođendan. Otišle smo kupiti poklon i krenule ka autu.

Kako to već biva, pas se odlučuje olakšati posred ceste. Psujući samu sebe što, pretrpana stvarima ne mogu naći vrećicu - uzimam jedan poveći papirnati račun i sakupljam go*no.Tražim kantu koje, naravno, nema u blizini, dolazim do auta i napominjem kćeri da uđe sa psom u auto i pričeka me dok ja ne pronađem otpad. Ona, naravno, odbija i ja tada, logično, nervozno, majčinski - podviknem na nju - započela je Nikolina pa nastavila:

- S daljine od dvadesetak metara začujem muški glas. 'Gledam vas. Ne bih ja tako dizao glas na ovu malenu.' Tlak mi skače. 'Naravno da ne biste, to je zdravije za vas.' 'Ne bih ja tako dizao glas na ovu malecku', iritantno docirajući ignorira me spodoba u crvenoj kariranoj košulji koja komplimentira povećem trbuhu u koji se smjestila sva opća pamet ovog svijeta. 'Malena' već počinje plakati. 'Bolje za vas gospodine, jer da podviknete, sa mnom bi imali posla. Ajde sad prošećite i brinite svoje brige.' Ulazim u auto, zatvaram vrata, i u tom trenutku neopjevani kreten slavodobitno otvara vrata mog auta i unosi mi svoj poveći nos u lice. 'Slušaj glupačo..! Da ne bi pozvao policiju da te privede…!' - piše pa nastavlja:

- Tu pucam. Ušao si mi u auto i prijetiš?! Izlazim ljutita kao bik na koridi, spremna da mu zavalim šaku u rijetke zube. I tu sam izgovorila nešto što sad ne bih napisala jer uključuje mentalni opis njemu najbližih i tvrdnju o njegovoj spolnoj nemoći i frustraciju oko toga. Standard. Dodala sam i glagol 'tornjati se', i neke ne toliko damske psovke i udaljila se kipeći od bijesa. Moje dijete je plakalo i govorilo mi 'oprosti'. Na čemu? Ona ne želi da me odvede policija…Ja pitam zašto bi? Pa zato što si viknula na mene ispred drugih ljudi. Samo nemoj mama viknuti da nas vide drugi ljudi. - napisala je i dodala za kraj:

- Moje malo nevino dijete, već prepuno trauma od sotona koje smo nazivali 'obitelj', koje ide na psihoterapije da zbog jednog samozadovoljnog egomanijaka dobije nove frustracije? Bojala se ići na rođendan, bojala se da me neće biti tu kada završi.

Otišla je i zvala me u suzama. Rekla je da ne može prestati razmišljati o onom čovjeku i da se boji. Moje dijete. Da se boji. Debilčino.