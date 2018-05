Pjesma The Beatlesa donijela mu je status glazbene zvijezde

Glazbenik, punog imena John Robert Cocker, rođen je 20. svibnja 1944. u Sheffieldu. Karijera mu je trajala više od 40 godina, a snimio je i 40 albuma.

Proslavio se obradom pjesme 'With a Little Help from My Friends ' The Beatlesa. Njegova verzija pjesme 1968. bila je najslušanija u Velikoj Britaniji, a godinu dana kasnije s njom je čak nastupao i na Woodstocku. Prvi put javno je pjevao kada mu je bilo 12 godina, a tada se na pozornici pridružio bendu svog starijeg brata.

Foto: Željko Hladika/PIXSELL

Dok je odrastao Cockeru su glazbeni uzori bili Ray Charles i Lonnie Donegan .

Pod umjetničkim imenom Vance Arnold 1961. osnovao je bend Vance Arnold and the Avengers s kojim je uglavnom svirao u pabovima. Prvu veliku svirku imali su kada su bili predgrupa the Rolling Stonesima u Sheffieldskoj gradskoj vijećnici. Tri godine kasnije Joe je potpisao svoj prvi ugovor diskografskom kućom Decca i snimio svoj prvi singl, obradu pjesme 'I'll Cry Instead' the Beatlesa, ali doživio je golem neuspjeh i ugovor mu nije produžen.

Foto: Duško Marušić/Pixsell

Joe je nakon toga osnovao novi bend Joe Cocker's Big Blues koji nije bio dugog vijeka jer je 1966. već udružio snage s Chrisom Staintonom i osnovao the Grease Band. Kao i s prvim bendom Cocker je s Grease Bendom uglavnom nastupao u pubovima dok ih nije primijetio producent Danny Cordell koji je Cockera doveo da nastupa u Londonu u klubu Marquee, a snimio je i singl 'Marjorine', no slavu je stekao tek kada je snimio 'With a Little Help from My Friends' uz Jimmyja Pagea na gitari. Nedugo nakon singla, Joe je objavio i istoimeni album.

Nakon tog hita Cocker je sa svojim bendom počeo ići na turneje, a nastupali su čak i na razvikanim festivalima poput Woodstocka. Po povratku kući snimio je i drugi album 'Joe Cocker! ' te ponovo zauzeo vrhove glazbenih ljestvica.

Foto: Duško Marušić/Pixsell

Osim svojim glazbenim talentom Cocker je pažnju javnosti privlačio i zbog problema s drogom. Naime, 1972. pjevač i šestero članova njegovog benda uhićeno je u Australiji zbog posjedovanja marihuane i naređeno im je da u roku od 48 sati napuste tu zemlju. Taj incident izazvao je žestoke debate o legalizaciji marihuane u Australiji, a Joe je zaradio nadimak 'The Mad Dog'.

Sedamdesete su za Cockera bile teške. Kratko je bio ovisan o heroinu, a borio se i s alkoholizmom zbog čega mu je karijera patila. Nastupi uživo teško su mu padali, a albumi su se slabo prodavali zbog čega je zapao i u financijske teškoće.

Nabolje mu je krenulo 1982. kada je s grupom the Crusaders snimio pjesmu 'I'm So Glad I'm Standing Here Today' koja je nominirana za nagradu Grammy. Iste godine snimio je i duet s Jennifer Warnes 'Up Where We Belong' za film 'Oficir i džentlmen'. Pjesma je postala međunarodni hit, zauzela je prvo mjesto Billboardove ljestvice, a Cocker i Warnes su dobili Grammyja. Pjesma je također osvojila i Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Za nagradu Grammy bio je nominiran i njegov album 'Unchain My Heart', a 2007. Joe je primio odlikovanje od kraljice Elizabethe. Cocker je prvi roker koji je nastupao u Demokratskoj Republici Njemačkoj i Istočnom Berlinu.

Foto: YouTube

Pjevač je preminuo 22. prosinca 2014. u svom domu u Coloradu u dobi od 70 godina. Joe Cocker bolovao je od raka pluća. Njegov menadžer Barrie Marshall za BBC je kazao kako je Joe bio jednostavno jedinstven i kako će u srcima njegovih bližnjih zauvijek ostati praznina koju će biti nemoguće ispuniti. Iza sebe je ostavio suprugu Pam Baker s kojom je bio u braku 27 godina.