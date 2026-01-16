Obavijesti

U SAMO TJEDAN DANA

Pjesme za Doru skupile milijune pregleda: Ovo je najslušanija

Pjesme za Doru skupile milijune pregleda: Ovo je najslušanija
Opatija: Konferencija za medije uoči održavanje Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Veliko zanimanje publike potvrđuje i podatak kako je jedna od pjesama Dore 2026. prva na YouTube music trendingu, dok je još jedna među prvih pet pjesama

Dora, izbor hrvatskog predstavnika za pjesmu Eurovizije, izaziva veliko zanimanje javnosti. U samo tjedan dana od objavljivanja svih 24 pjesme natjecatelja, na društvenim mrežama - YouTube (long  form i shorts),  Instagram, Facebook i TikTok - do petka prije podne ostvareno je ukupno 3.849.694 pregleda uz trend stalnog rasta.

POZNATI DATUMI Evo kada se održava Dora: Zna se i redoslijed svih nastupa
Evo kada se održava Dora: Zna se i redoslijed svih nastupa

Službeni HRT-ov YouTube kanal ostvario je 2.061.000 pregleda (long form) te YouTube Shorts 52.422, Instagram 1.375.300, Facebook 280.700 a TikTok 79.766. Pjesme Dore 2026. postavljene su u četvrtak 8. siječnja na HRT-ov Dora YouTube kanal gdje su ostvarile spomenutih više od dva milijuna pregleda, a pojedine pjesme već sada imaju više od 240.000 pregleda.

Veliko zanimanje publike potvrđuje i podatak kako je jedna od pjesama Dore 2026. prva na YouTube music trendingu, dok je još jedna među prvih pet pjesama. Broj pregleda po pjesmi varira od oko 20.000  pa do više od 240.000 pregleda a sve zajedno prikupile su više oko  27.000 likeova. Prosječni broj likeova po pjesmi je oko 1.200, a broj ukupno odgledanih sati trenutno je oko 60.000.

Najslušanija pjesma s Dore na YouTube-u i dalje je 'Andromeda' grupe LELEK s 242.000 pregleda u trenutku pisanja teksta, a slijedi ju ZEVIN 'My Mind' sa 107.000 pregleda.

Prijenosi Dore već godinama su najgledaniji televizijski sadržaji u Republici Hrvatskoj, a ovogodišnji podaci pokazuju i kako HRT uspješno povezuje tradicionalno linearno emitiranje s digitalnim platformama poput YouTubea, šireći doseg ovog glazbenog spektakla.

ODRŽAN ŽDRIJEB Hrvatska će se predstaviti u prvoj polovici prvog polufinala Eurovizije: Evo tko još nastupa
Hrvatska će se predstaviti u prvoj polovici prvog polufinala Eurovizije: Evo tko još nastupa

Podsjetimo, HRT je jučer na svom  YouTube kanalu Dora HRT  objavio datume održavanja Dore 2026. i redoslijed izvođenja pjesama u polufinalima. Ovogodišnje izdanje Dore 2026., koje će se održavati u HRT-ovim zagrebačkim studijima, tijekom dvije polufinalne večeri predstavit će ukupno 24 pjesme – po 12 u svakoj večeri. Prva polufinalna večer na rasporedu je u četvrtak 12. veljače,  a druga u petak 13. veljače 2026. Po osam najboljih iz svake polufinalne večeri plasirat će se u završnicu koja je na rasporedu u nedjelju 15. veljače.

