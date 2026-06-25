Seizmolog Kuk otkrio zašto je potres bio toliko razoran: 'Zgrade to ne mogu izdržati'

Loša je stvar da su se dva toliko jaka potresa dogodila u kraćem vremenu. Generalno, svaki jači potres duže traje. Da bi nastao fizikalno, potrebni su i neki uvjeti koji su tamo zadovoljeni. Dogodili su se na postojećim rasjedima. To je seizmički aktivno područje i tamo ima jakih potresa. Bilo je i potresa magnitude preko 6 prijašnjih godina, rekao je u razgovoru za N1 Krešimir Kuk, rukovoditelj Seizmološke službe RH.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Potres u Venezueli | Video: 24sata/Reuters

Venezuelu su u srijedu pogodila dva potresa, magnitude 7,2 i 7,5. Najmanje je 32 ljudi poginulo, a više od 700 je ozlijeđenih. Kuk je rekao da je ovdje riječ o rasjedu duljem od 1300 kilometara.

- Veliki rasjed sposoban je stvoriti veliki potres, a ovo je područje gdje se jači potres očekivao. Energija se akumulira i onda se nakon nekog vremena, nažalost, oslobađa u vidu ovakvih jakih potres.

Smatra da je jedan od razloga ovolike štete loša gradnja.

- Primarno nema puno armirano-betonskih zgrada koje su jedine u mogućnosti izdržati djelovanje ovakvih potresnih sila. U Venezueli imaju jako puno zgrada od cigle kao i kod nas. Nadalje, karakteristike tamošnjeg tla su duboke naslage aluvijalnog tla, sedimenata, a ta vrsta tla pojačava seizmičku trešnju. Pa kad je, da se tako izrazim, loše tlo, ta se trešnja pojačava i efekti su veći - dodao je.

Brojke za sada govore da je poginulo 32 ljudi.

- Svaki potres preko 7 prema Richteru oslobađa jako veliku energiju i početni parametri definiraju niz događaja. Ne tako davno bio je tamo i potres koji je uzeo 30 tisuća žrtava. Broj žrtava naknadno se jako povećava. Sigurno se, nažalost, može očekivati da će broj žrtava biti velik, iako trenutno nije tako velik s obzirom na opseg štete - zaključio je.

Više o potresu čitajte ovdje.