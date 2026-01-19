Obavijesti

IŠAO NA OPERACIJU

Pjevač Jure Brkljača završio je u bolnici: 'Poželite mi sreću...'

Foto: Instagram

Na fotografiji objavljenoj u nedjelju navečer, Jure leži u krevetu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu. U opisu je kratko i jasno objasnio razlog svog boravka u bolnici...

Popularni pjevač Jure Brkljača iznenadio je svoje pratitelje objavom na društvenim mrežama, javivši se izravno iz bolničkog kreveta. Glazbenik, koji je publiku još od nastupa u showu "The Voice Hrvatska", otkrio je da se nalazi na kratkoj pauzi zbog planirane operacije uha. 

Na fotografiji objavljenoj u nedjelju navečer, Jure leži u krevetu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu. U opisu je kratko i jasno objasnio razlog svog boravka u bolnici.

Foto: Instagram

- Mala pauza zbog zahvata tj. operacije uha. Pozz iz KBC SM. Poželite mi sriću. Nakon operacije imati ću još bolji sluh pa se ponovo družimo - napisao je Brkljača.

Njegova objava odmah je izazvala lavinu reakcija i poruka podrške. Obožavatelji i kolege požurili su mu u komentarima zaželjeti sve najbolje. 

Ova kratka glazbena pauza dolazi u vrlo aktivnom razdoblju za mladog pjevača. Naime, za 14. veljače najavljen je njegov koncert "Valentinovo u Dvoru Veliki Tabor", gdje će nastupiti u intimnoj i romantičnoj atmosferi dvorca u Desiniću.

