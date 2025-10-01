Pjevač Robbie Williams otkrio kako se bori s rijetkim genetskim sindromom

Robbie Williams (51) po prvi je put javno priznao da potajno živi s Touretteovim sindromom. Pop zvijezda tvrdi da su njegovi simptomi 'nametljivi', ali uglavnom unutarnji, ali su njegove misli toliko intenzivne da ih čak ni nastup pred desecima tisuća obožavatelja koji vrište ne može ugušiti, piše Daily Mail.

Osim toga, Williams se bori s ADHD-om, a dobio je bitke s nekoliko ovisnosti otkako je postao slavan ranih devedesetih. U jednom je podcastu Paula Whitehousea i dr. Mine Conkbayir priznao da je nedavno napravio test autizma, koji je bio negativan, ali je otkrio 'autistične osobine' uključujući tjeskobu izazvanu napuštanjem svog sigurnog prostora, svog kreveta.

Osim toga, u duboko osobnom razgovoru, pjevač također priznaje da se još uvijek plaši turneja unatoč tome što je desetljećima svirao pred rasprodanim stadionima i arenama kao solo pjevač, a prije toga, kao dio boybanda, Take That. O svom posljednjem zdravstvenom stanju, Robbie je rekao: 'Upravo sam shvatio da imam Touretteov sindrom, ali oni ne izlaze.

- To su nametljive misli koje se događaju, neki dan hodao sam cestom i shvatio da su te nametljive misli unutar Tourettea. Jednostavno ne izlaze. I ne samo to, stadion pun ljudi na koncertu ga ne mogu utišati. Ne mogu to prihvatiti. - rekao je Williams.

Inače, Touretteov sindrom je nasljedno, neurološko stanje koje se može karakterizirati nevoljnim zvukovima i pokretima koji se nazivaju tikovi.

Robbie kaže da je njegovo mentalno zdravlje također duboko utjecalo na njegove turneje i sviranje uživo i priznaje da se još uvijek bori sa zahtjevima života na putu.

- Ljudi kažu, "oh, ideš na turneju? Mora da si jako, jako uzbuđen." Ne baš. Prestravljena sam. Maskiram se kao da sam olimpijac u maskiranju jer ono što sam uspio učiniti, također na svoju štetu, jest da ću izgledati pun razmetanja i izgledati pompozno i ​​samozadovoljno i raditi te velike geste, koje su mi uspjele jer su moje lice stavili na plakat, a ljudi i dalje kupuju karte. Ali zapravo, ono što se događa je da se cijelo vrijeme osjećam suprotno od toga - iskreno je rekao popularni pjevač.