Pjevačica Ciara čeka peto dijete

Pjevačica Ciara (40) objavila je na svom Instagram profilu da čeka svoje peto dijete, a četvrto sa suprugom NFL zvijezdom Russelom Wilsonom. Pjevačica je objavila niz fotografija i videa na kojima pozira s viklerima na glavi vješajući na štrik dječju odjeću. Uz četiri majice s imenima djece, našao se i mali bodi za bebe. Na videima se pojavljuju i njena djeca te suprug.

- Još jedna osoba koju ćemo voljeti - napisala je ispod objave. Ciara i Wilson već su roditelji Sienne (9), Wina (6), Amore (3). Ciara s reperom Futureom ima i sina Future Zahira (12), piše Daily Mail. Par se vjenčao 2016. godine na romantičnoj ceremoniji u dvorcu Peckforton u Engleskoj, a u srpnju je Wilson rekao kako se nada imati s pjevačicom još djece.

- Imamo četvero nevjerojatne djece i pokušavam nagovoriti Ciaru da imamo i peto. Želim ih imati petero, a i Ciara to želi. Vidjet ćemo. Nadam se da ću ju uspjeti nagovoriti - kazao je tada za časopis E!. Ciara je ranije govorila o majčinstvu i istodobnom usklađivanju roditeljskih obaveza s karijerom u svijetu zabave, nazivajući svoj život 'organiziranim kaosom'.

Foto: Instagram/screenshot/@aan4490

- Veliki sam zagovornik toga da postoji neka vrsta rasporeda, osobito kada je riječ o djeci. Važno mi je da imaju raspored spavanja i da postoji određeni red jer puno bolje funkcioniraju kada znaju što se događa i što mogu očekivati - kazala je Ciara za USA Today, a supruga je opisala kao 'pravi blagoslov'.

- Zajedno pokušavamo učiniti svijet boljim mjestom za našu djecu - kazala je pjevačica.