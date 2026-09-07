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Pjevačica Ciara čeka peto dijete

Piše Magdalena Mucić,
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Pjevačica Ciara čeka peto dijete
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Foto: Instagram
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Ciara i Wilson već su roditelji Sienne (9), Wina (6), Amore (3). Ciara s reperom Futureom ima i sina Future Zahira (12)

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Pjevačica Ciara (40) objavila je na svom Instagram profilu da čeka svoje peto dijete, a četvrto sa suprugom NFL zvijezdom Russelom Wilsonom. Pjevačica je objavila niz fotografija i videa na kojima pozira s viklerima na glavi vješajući na štrik dječju odjeću. Uz četiri majice s imenima djece, našao se i mali bodi za bebe. Na videima se pojavljuju i njena djeca te suprug. 

- Još jedna osoba koju ćemo voljeti - napisala je ispod objave. Ciara i Wilson već su roditelji Sienne (9), Wina (6), Amore (3). Ciara s reperom Futureom ima i sina Future Zahira (12), piše Daily Mail. Par se vjenčao 2016. godine na romantičnoj ceremoniji u dvorcu Peckforton u Engleskoj, a u srpnju je Wilson rekao kako se nada imati s pjevačicom još djece. 

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- Imamo četvero nevjerojatne djece i pokušavam nagovoriti Ciaru da imamo i peto. Želim ih imati petero, a i Ciara to želi. Vidjet ćemo. Nadam se da ću ju uspjeti nagovoriti - kazao je tada za časopis E!. Ciara je ranije govorila o majčinstvu i istodobnom usklađivanju roditeljskih obaveza s karijerom u svijetu zabave, nazivajući svoj život 'organiziranim kaosom'.

Foto: Instagram/screenshot/@aan4490

- Veliki sam zagovornik toga da postoji neka vrsta rasporeda, osobito kada je riječ o djeci. Važno mi je da imaju raspored spavanja i da postoji određeni red jer puno bolje funkcioniraju kada znaju što se događa i što mogu očekivati - kazala je Ciara za USA Today, a supruga je opisala kao 'pravi blagoslov'. 

- Zajedno pokušavamo učiniti svijet boljim mjestom za našu djecu - kazala je pjevačica. 

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