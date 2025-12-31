Planirao je odustati od filma pa je osvojio svijet kao psihopat, od kćeri se udaljio radi alkohola

Philip Anthony Hopkins rođen je 31. prosinca 1937. godine u Walesu, gdje je i odrastao. Njegov život se uvelike promijenio kada mu je bilo 15 godina, nakon što je upoznao glumca Richarda Burtona. Upravo on ga je inspirirao da upiše dramsku školu, no kasnije je Hopkins u intervjuima govorio kako mu nije jasno odakle svima ideja da su bili veliki prijatelji. Objasnio je da je Burton prema njemu bio izrazito drag, no dublje prijateljstvo nisu imali. Kako bilo, Hopkins je odlučio slijediti svoje snove, no tek nakon što je odradio vojni rok.

Preselio se u London te je pohađao Kraljevsku akademiju dramske umjetnosti. Nakon nekoliko godina napornoga rada, Hopkinsa je uočio glumac Laurence Olivier, koji ga je pozvao u Royal National Theatre, gdje mu je 1965. godine postao štićenik.

- Novi, mladi glumac imao je iznimno obećavajuću karijeru, a ime mu je Anthony Hopkins. Mijenjao me na pozornici te je s ulogom Edgara otišao poput mačke s mišem među zubima - pisao je Olivier u svojim memoarima o svom kolegi. Hopkinsa su zvali Olivierovim nasljednikom britanskog glumačkog prijestolja, a sredinom 60-ih dobio je i priliku s kazališnih daski preuzeti film.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

BBC-eva serija "A Flea in Her Ear" iz 1967. bila mu je prvi izlet na male ekrane, a malo nakon toga dobio je ulogu u filmu "The Lion in Winter", gdje se kao Richard I. pojavio uz velika imena kao što su Peter O'Toole i Katharine Hepburn. Nastavio je kombinirati film i kazalište i 70-ih godina, a u to je vrijeme već postao uzor brojnim glumcima zbog načina pripreme za uloge. Naime, Hopkins nastoji napamet naučiti sve dijaloge, ponavljajući ih ponekad i više od 200 puta. Zbog svog stila, Hopkins voli što manje puta ponavljati scene. Znao se i sukobljavati s redateljima koji su odstupali od originalnoga scenarija. Komentirao je u intervjuima da je naučio odraditi scenu, snimiti što treba i onda bi potpuno zaboravio dijaloge koje je govorio.

Krajem 70-ih i početkom 80-ih godina Hopkinsova karijera je nastavila napredovati velikom brzinom. Za film "The Lindbergh Kidnapping Case" iz 1976. dobio je nagradu Emmy, a tijekom 80-ih je nastavio oduševljavati kritiku i publiku ulogama raznih žanrova.

Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Kako se približavao 50. rođendanu, slavni glumac je namjeravao umiroviti se od televizije i filma te se posvetiti isključivo kazalištu. Sudbina je imala druge planove. Naime, 1991. godine je postigao svjetsku slavu ulogom Hannibala Lectera u kultnom filmu "Kad jaganjci utihnu". Lecter je zaprepastio te u isto vrijeme oduševio publiku diljem svijeta, a Hopkinsu je priskrbio i Oscara. Ne samo da se glumac etablirao kao jedno od najvećih imena, već se ta uloga danas smatra jednom od najpoznatijih što se filmskih negativaca tiče.

Hopkins je nakon Hannibala Lectera mudri birao uloge. Za filmove "The Remains of the Day", "Nixon" i "Amistad" je također bio nominiran za Oscara, a u međuvremenu ga je kraljica Elizabeta II proglasila vitezom te je osvojio Zlatni globus za životno djelo.

"Proof", "Beowulf" i "Thor" samo su neki od uspješnica u kojima se pojavio početkom 2000-ih godina, a briljirao je i u naslovu "Hitchcock". Utjelovio je slavnoga redatelja Alfreda Hitchcocka u filmu o njegovu životu, dok je filmsku suprugu utjelovila Helen Mirren. Kao sir Edmund Burton pojavio se u filmu "Transformers: The Last Knight", a na malim ekranima je briljirao u seriji "Westworld". Publiku je oduševio i kao papa Benedikt XVI u filmu "The Two Popes", a za film "The Father" iz 2020. osvojio je Oscara za najbolju mušku ulogu.

EXCLUSIVE: Anthony Hopkins and Johnathan Pryce filming "The Two Popes" in Caprarola, Rome | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Anthony Hopkins triput se ženio. Britanska glumica Petronella Barker bila mu je supruga od 1966. do 1972. godine, s Jennifer Lynton u braku je bio od 1973. do 2002. godine, a Stella Arroyave žena mu je od 2003. U intervjuima je komentirao kako ga je treća supruga spasila od depresije s kojom se borio na prijelazu milenija.

Iz prvoga braka ima kćer Abigail Hopkins, s kojom nije u dobrim odnosima te već godinama nisu razgovarali. Razlog tome je njegova ovisnost o alkoholu, o kojoj je iskreno progovorio u svojoj autobiografiji.

- Čini se da sam sebičan. Nisam bio dobar suprug ni otac - komentirao je slavni glumac u jednom intervjuu. Ranije je rekao kako nije siguran ima li unučadi, jer sa svojom kćeri nije razgovarao predugo.