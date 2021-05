Kampanja 'Doživi domaće' uključuje 12 videa koje je Doris Pinčić snimila u različitim dijelovima Hrvatske, a traju po pet minuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Iznos namijenjen za cjelokupnu kampanju 'Doživi Domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!' je 275 000,00 kuna, a isti uključuje sve troškove produkcije - rekla nam je Kristina Mamić iz HTZ-a.

Uz 12 priloga tim iznosom pokrili su se još neki troškovi.

- Tri najavna trailera, idejna kreativna rješenja svih print materijala, materijala za web i društvene mreže, profesionalne fotografije, tekstove na podstranici kampanje: ,Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!', prijevod i lektura materijala na engleski jezik, kao i sve popratne troškove snimanja na lokacijama - kažu u HTZ-u.

Produkcijska kuća angažirana za proizvodnju sadržaja je DPR d.o.o., u vlasništvu Doris Pinčić.

- Gospođa Doris Pinčić idejna je autorica video materijala i multimedijalnog koncepta te zaštitno lice kampanje, a Hrvatska turistička zajednica je glavni nositelj kampanje 'Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“. Dodajmo kako su kampanju inicirali Ministarstvo turizma i sporta i Udruga ruralnog turizma Hrvatske, a na realizaciji kampanje je ostvarena i suradnja sa zajednicama kulturnog i pustolovnog turizma i obiteljskog smještaja pri HGK. Produkcijska kuća angažirana na projektu je DPR d.o.o. - rekli su nam u HTZ-u.

O suradnji se oglasila i Doris koja je za Jutarnji list komentirala suradnju.

- Ja sam istinski zaljubljena u našu prekrasnu zemlju i naše skromne, vrijedne ljude koji sve te divote koje rade stvaraju gotovo iz 'ničega', vlastitim rukama. To je za mene ona istinska, prava Hrvatska - kaže Doris Pinčić koja je sa peteročlanim timom poslu prionula u siječnju, no odbila je komentirati iznos: - Iznos ne želim komentirati, ali mogu vam reći da novac koji smo dobili uključuje sve troškove produkcije materijala, koji obuhvaćaju 12 videopriloga u trajanju do pet minuta, tri najavna trailera, idejna kreativna rješenja za print, web i društvene mreže, profesionalne fotografije, tekstove na podstranici 'Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!', prijevod i lekturu materijala na engleski jezik, kao i sve popratne troškove snimanja na lokacijama. Nadam se da nas nitko neće prozvati zbog damping cijene.