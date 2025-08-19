Plavi orkestar nastavlja euforiju. Nakon rasprodanih koncerata, stižu u Rijeku i Split. Povratak benda postao kulturni fenomen, okuplja sve generacije
Plavi orkestar nastavlja svoju turneju diljem Lijepe Naše: Evo gdje će zasvirati do kraja godine
Koncertna euforija koju je pokrenuo Plavi orkestar nastavlja se punom snagom – nakon rasprodanih koncerata u pulskoj Areni, zagrebačkoj Areni i na Šalati, jedan od najutjecajnijih bendova naših prostora stiže u Rijeku i Split.
Prva jesenska postaja je Dvorana mladosti na Trsatu, gdje će popularni sarajevski sastav nastupiti u petak, 14. studenoga 2025., dok će splitska publika doći na red 13. prosinca 2025., kada će bend zatresti Dvoranu Gripe.
Nije neobično da se bendovi okupe povodom velikih obljetnica, no ono što se događa s Plavim orkestrom nadmašilo je sva očekivanja – njihov povratak prerastao je granice običnog reuniona i pretvorio se u pravi kulturni fenomen. Gotovo četiri desetljeća nakon albuma Soldatski bal, Plavi orkestar puni dvorane brže nego ikad, okupljajući publiku svih generacija – od tinejdžera do njihovih roditelja i baka.
Oduševljen reakcijama publike, Saša Lošić – Loša na rasprodanoj Šalati iskreno je priznao: “Otkako smo počeli ovu comeback turneju, gledam vas mlade i stalno se pitam – otkud ja vama? Jeste li čuli za nas od roditelja? Opet, mi u vašim godinama nismo slušali roditelje”, rekao je Loša i izazvao ovacije publike.
U vremenu kada je pažnja publike kratkog daha, ovo je jedan od najvećih komplimenata koje bend može doživjeti – postati most između generacija koje rijetko dijele isti glazbeni jezik. Na koncertima Plavog orkestra danas nije neuobičajen prizor tinejdžera u majicama i kapicama kakve nosi Loša; mnogi od njih nisu bili ni rođeni u vrijeme kad su pjesme poput „Suada“, „Bolje biti pijan nego star“ i „Sava tiho teče“ dominirale top-ljestvicama, ali ih sada pjevaju u glas sa svojim roditeljima – nerijetko i bakama i djedovima.
Plavi Orkestar osnovan je 1983. godine u Sarajevu, a već s prvim albumom „Soldatski bal“ (1985.) postaju diskografska i koncertna senzacija, prodavši više od 500.000 primjeraka. Uslijedili su albumi „Smrt fašizmu“ (1986.) i „Sunce na prozoru“ (1989.), a nakon pauze tijekom 1990-ih bend se vraća izdanjima „Longplay“ (1998.) i „Sedam“ (2012.).
Turneja kojom se obilježava više od 40 godina karijere donijela je rasprodanu Arenu Zagreb, rekordnu posjećenost open-air koncerata poput onog na Šalati, te impresivan interes u manjim gradovima diljem regije – gdje god najave koncert, ulaznice planu u rekordnom roku. Sljedeća postaja je pulska Arena 9. kolovoza, a riječki koncert otvara novi val jesenskih nastupa.
Ulaznice za Rijeku (14. studenoga, Dvorana mladosti) dostupne su putem sustava Eventim.hr, dok su ulaznice za Split (13. prosinca, Dvorana Gripe) u prodaji u sustavu Eventim.hr i Adriaticket.hr.
