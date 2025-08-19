Plavi orkestar nastavlja svoju turneju diljem Lijepe Naše: Evo gdje će zasvirati do kraja godine

Koncertna euforija koju je pokrenuo Plavi orkestar nastavlja se punom snagom – nakon rasprodanih koncerata u pulskoj Areni, zagrebačkoj Areni i na Šalati, jedan od najutjecajnijih bendova naših prostora stiže u Rijeku i Split.

Prva jesenska postaja je Dvorana mladosti na Trsatu, gdje će popularni sarajevski sastav nastupiti u petak, 14. studenoga 2025., dok će splitska publika doći na red 13. prosinca 2025., kada će bend zatresti Dvoranu Gripe.

Foto: ROBERTA FRANCULA

Nije neobično da se bendovi okupe povodom velikih obljetnica, no ono što se događa s Plavim orkestrom nadmašilo je sva očekivanja – njihov povratak prerastao je granice običnog reuniona i pretvorio se u pravi kulturni fenomen. Gotovo četiri desetljeća nakon albuma Soldatski bal, Plavi orkestar puni dvorane brže nego ikad, okupljajući publiku svih generacija – od tinejdžera do njihovih roditelja i baka.

Oduševljen reakcijama publike, Saša Lošić – Loša na rasprodanoj Šalati iskreno je priznao: “Otkako smo počeli ovu comeback turneju, gledam vas mlade i stalno se pitam – otkud ja vama? Jeste li čuli za nas od roditelja? Opet, mi u vašim godinama nismo slušali roditelje”, rekao je Loša i izazvao ovacije publike.

U vremenu kada je pažnja publike kratkog daha, ovo je jedan od najvećih komplimenata koje bend može doživjeti – postati most između generacija koje rijetko dijele isti glazbeni jezik. Na koncertima Plavog orkestra danas nije neuobičajen prizor tinejdžera u majicama i kapicama kakve nosi Loša; mnogi od njih nisu bili ni rođeni u vrijeme kad su pjesme poput „Suada“, „Bolje biti pijan nego star“ i „Sava tiho teče“ dominirale top-ljestvicama, ali ih sada pjevaju u glas sa svojim roditeljima – nerijetko i bakama i djedovima.

Plavi Orkestar osnovan je 1983. godine u Sarajevu, a već s prvim albumom „Soldatski bal“ (1985.) postaju diskografska i koncertna senzacija, prodavši više od 500.000 primjeraka. Uslijedili su albumi „Smrt fašizmu“ (1986.) i „Sunce na prozoru“ (1989.), a nakon pauze tijekom 1990-ih bend se vraća izdanjima „Longplay“ (1998.) i „Sedam“ (2012.).

Foto: Roberta Frančula

Turneja kojom se obilježava više od 40 godina karijere donijela je rasprodanu Arenu Zagreb, rekordnu posjećenost open-air koncerata poput onog na Šalati, te impresivan interes u manjim gradovima diljem regije – gdje god najave koncert, ulaznice planu u rekordnom roku. Sljedeća postaja je pulska Arena 9. kolovoza, a riječki koncert otvara novi val jesenskih nastupa.

Ulaznice za Rijeku (14. studenoga, Dvorana mladosti) dostupne su putem sustava Eventim.hr, dok su ulaznice za Split (13. prosinca, Dvorana Gripe) u prodaji u sustavu Eventim.hr i Adriaticket.hr.