Plavi orkestar zapalio pulsku Arenu emotivnim koncertom. Legendarni bend prvi put nastupio u Puli nakon 40 godina karijere uz ovacije publike i nezaboravne hitove
Plavi orkestar oduševio pulsku Arenu: 'Ovo je poseban koncert'
Nakon što je drugu večer Adria Summer Festivala otvorila globalna superzvijezda Grace Jones, veličanstvena pulska Arena jučer je po prvi put u 40 godina karijere ugostila legendarni sarajevski bend – Plavi orkestar!
Publika ih je dočekala vriskom, a koncert su otvorili pjesmom „Kad si sam, druže moj“ s albuma „Smrt fašizmu“ (1987.), koju je tisuće glasova pjevalo uglas.
- Dobra večer, Pulo! Imali smo mnogo koncerata, no ovaj je poseban. Pod plavim smo nebom Pule, okruženi antičkim zidovima koji simboliziraju vječnost - rekao je frontman Saša Lošić Loša, priznajući da ga je ovaj nastup toliko dirnuo da je imao tremu kakvu nikad prije nije osjetio.
Uslijedili su hitovi „Djevojka iz snova“, „Kad ti ljubav ime prozove“, „Gujo, vrati se“, „Straže“, „Ti si moja sudbina“ i mnoge druge, a na traženje publike otpjevali su i Azru. Loša se prisjetio kako se bend 1985. pripremao za svoju prvu turneju upravo u Puli, na pulskom Ferijalnom, i kako je tu ljetovao „kao i sva omladina onog doba“.
- Ja sam još uvijek amater, ali pjevam iz srca. Kad toga ne bude, neću više ni pjevati. A u Pulu ćemo se uvijek vratiti - poručio je Loša.
„Kaja“, „Bolje biti pijan nego star“, „Sava tiho teče“ – koja je izazvala možda i najveće oduševljenje publike – te „Zelene su bile oči te“ bile su samo dio niza bezvremenskih hitova koje su publika i Plavci uglas pjevali.
Za oproštaj su odabrali „Suadu“, no gromoglasni aplauz i ovacije vratili su ih na pozornicu, gdje su bis otvorili s „Pijem da je zaboravim“ i emotivno ga zaključili pjesmom „Odlazim“. Ovogodišnji Adria Summer Festival održan je u koprodukciji Adria Eventsa i Music Timea.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+