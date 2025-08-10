Obavijesti

EMOTIVNI KRAJ FESTIVALA

Plavi orkestar oduševio pulsku Arenu: 'Ovo je poseban koncert'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
35
Foto: ROBERTA FRANCULA

Plavi orkestar zapalio pulsku Arenu emotivnim koncertom. Legendarni bend prvi put nastupio u Puli nakon 40 godina karijere uz ovacije publike i nezaboravne hitove

Nakon što je drugu večer Adria Summer Festivala otvorila globalna superzvijezda Grace Jones, veličanstvena pulska Arena jučer je po prvi put u 40 godina karijere ugostila legendarni sarajevski bend – Plavi orkestar!

Foto: ROBERTA FRANCULA

Publika ih je dočekala vriskom, a koncert su otvorili pjesmom „Kad si sam, druže moj“ s albuma „Smrt fašizmu“ (1987.), koju je tisuće glasova pjevalo uglas. 

- Dobra večer, Pulo! Imali smo mnogo koncerata, no ovaj je poseban. Pod plavim smo nebom Pule, okruženi antičkim zidovima koji simboliziraju vječnost - rekao je frontman Saša Lošić Loša, priznajući da ga je ovaj nastup toliko dirnuo da je imao tremu kakvu nikad prije nije osjetio.

Foto: Roberta Frančula

Uslijedili su hitovi „Djevojka iz snova“, „Kad ti ljubav ime prozove“, „Gujo, vrati se“, „Straže“, „Ti si moja sudbina“ i mnoge druge, a na traženje publike otpjevali su i Azru. Loša se prisjetio kako se bend 1985. pripremao za svoju prvu turneju upravo u Puli, na pulskom Ferijalnom, i kako je tu ljetovao „kao i sva omladina onog doba“.

- Ja sam još uvijek amater, ali pjevam iz srca. Kad toga ne bude, neću više ni pjevati. A u Pulu ćemo se uvijek vratiti - poručio je Loša.

Foto: ROBERTA FRANCULA

„Kaja“, „Bolje biti pijan nego star“, „Sava tiho teče“ – koja je izazvala možda i najveće oduševljenje publike – te „Zelene su bile oči te“ bile su samo dio niza bezvremenskih hitova koje su publika i Plavci uglas pjevali.

Za oproštaj su odabrali „Suadu“, no gromoglasni aplauz i ovacije vratili su ih na pozornicu, gdje su bis otvorili s „Pijem da je zaboravim“ i emotivno ga zaključili pjesmom „Odlazim“. Ovogodišnji Adria Summer Festival održan je u koprodukciji Adria Eventsa i Music Timea.

