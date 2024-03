Plavi pobijedili, chef nominirao Saru, a Vehid ju je optužio za tračanje: 'Sad će biti raskola...'

Nakon još jedne večere koju je završio samo crveni tim, kandidati su komentirali što su mogli napraviti bolje. Marjana i Sara pokušale su riješiti svoj trzavice, a za to vrijeme Lucija i Marko pričali su o njegovoj novoj ulozi vođe plavog tima.

- Pokušat ćemo više komunicirati kao tim, komunikacija će biti drugačija. Jučer smo imali razgovor koji je bio skroz drugačiji – prvi put da smo imali razgovor bez nervoze u timu, da se nitko nije posvađao i da nitko nije izletio iz sobe ljutit - najavio je Marko.

Foto: RTL

Chef Gretić dočekao je kandidate u kuhinji i čestitao crvenom timu na uspješnom servisu, pokudio je plavi tim, a zatim predstavio novi izazov – priprema jela za chefa Gretića i sous chefove Ivanu i Ivana. Kandidati su za chefove trebali pripremiti riblje predjelo, mesno glavno jelo i desert. Vođe timova dobili su zadatak rasporediti članove tima u brigade i odlučiti tko će predstavljati koje jelo.

- Mislim da je vrijeme da pogazimo crvene. Složni smo, imamo dvije nove glave, servis nije prošao, ali vrijeme je da plavi zavladaju - izjavio je ususret izazovu Domagoj.

Foto: RTL

Marko je rasporedio plave tako da su s njim na glavnom jelu bili Viktor i Nikola, za predjelo su bili zaduženi Mauro i Tomislav, a za desert Domagoj i Lucija. U crvenom su za glavno jelo bili zaduženi Vehid, Chiara i Anel, za predjelo Dominik, Milena i Roko K., a za desert su zaduženi bili Roko Ć., Sara i Marjana. 'Ja i Marjančica na desertu. Jej, top, super', sarkastično je Vehidov izbor komentirala Sara koja je ujedno preuzela glavnu riječ oko deserta jer je smatrala da je iskusnija od svojih kolega.

Timovi su se dogovarali za jela i bacili na pripremu. Chef je po običaju obilazio kuhinje i predao timovima dodatnu namirnicu koju su trebali uklopiti u svoja jela, što je u ovom izazovu bila dashi alga.

Foto: RTL

Nije bilo nikakvog zapinjanja, ni niČeg zbog čega bi se morali stresirati. Stvarno je išlo, ono, simfonijski - zadovoljno je situaciju u plavom timu komentirao Mauro. Kandidati su nakon pripreme imali 15 minuta za dovršavanje predjela.

- Baš ono kad staneš ispred jela i možeš reći da si zadovoljan tim tanjurom, evo danas je baš takav osjećaj - rekla je Milena za predjelo crvenog tima. Crveni su prezentirali svoje predjelo – riba mol s čipsom od kože, perle od manga i salatica od bilja i manga, a plavi svoje – ravioli mezzaluna punjeni šaragom, gruba krema od špinata i jus od šaraga ukrašen vlascem. 'Ovo je vizualno vjerojatno najljepši tanjur koji ste napravili do sada', pohvalio je chef Gretić predjelo crvenog tima.

- Ovo je sjajno i mango je prekrasan, odlično - komentirao je chef sa svojim sous chefovima. Sous chef Ivan za predjelo plavih je rekao: 'Punjenje je fino, tijesto je okej, sve u svemu i tu se vidi napredak.' Chefovi su u nevjerici gledali kako Vehid opet priprema krumpir u tijestu, pa se Ivana našalila: 'Peticija da on prestane dirati krumpir!' Uz nezaobilazni krumpir, crveni su poslužili roladu od pilećih prsa punjenu iznutricama i kremu od poriluka, celera i kruške. Plavci su također poslužili roladu, ali od sočnijeg dijela pileta – batka i zabatka, punjenu jetricom, lješnjacima i jabukom.

Foto: RTL

- Meso je puno sočnije, mekše, punjenje nije metalno jer je jetrica ostala srednje pečena. Uvijek je zabatak sočniji - zaključio je Gretić. Slijedio je desert kojim su Domagoj i Lucija bili izrazito zadovoljni. Chefovima su poslužili keks od prhkog tijesta, kandirani komorač, kremu od pekan oraha i vanilije, grubo usitnjene jagode i chili te sladoled od borovnice, a crveni su poslužili meringue s bosiljkom, kremu od mascarponea s bosiljkom, kremu od pistacija i umak od jagode. Sara je priznala da je desert praktički bio u potpunosti njezina ideja: 'Marjana je imala nekih ideja, ali se meni nisu toliko dopale'.

Sarina netrpeljivost prema Marjani još jednom je došla do izražaja prilikom nošenja tanjura kada je ona uzela oba pa je Marjana ostala praznih ruku. 'Moram reći, chefe, da je većinu ideja dala Sara. Ja se nisam baš pretjerano razbacivao idejama', priznao je chefu Roko Ć. Upravo za Roka chef je sous chefovima rekao: 'On je ljepilo tog tima, on ih drži zajedno jer je takav kakav je. I pristupačan i iskren i otvoren.'

Foto: RTL

- Bravo. Ovo je bilo puno bolje. Puno, puno bolje. zadovoljan sam. Super. Po meni je ovo najbolji izazov mini večere koji ste odigrali do sada. Bilo mi je drago birati bolje od dobrih, a ne tko je manje loš - rekao je chef Gretić timovima. Pobjeda je ovaj put pripala plavcima, koji su imali bolje glavno jelo i desert. 'Prvo smo svi ostali zapanjeni jer to jako dugo nismo čuli', komentirao je pobjedu Mauro.

Crveni su kao gubitnici trebali odabrati dva nominirana, a Lucija je predvidjela nadolazeći sukob i komentirala:

- Poznavajući njih, mislim da će sad biti malo raskola među njima. Oni su svi 'super smo si, dobri smo si', onda kad su neke trzavice, onda su si svi neki bez veze, a mi se izmlatimo riječima i dobri smo si poslije, a ne znam kako će ovo sad završiti.

Foto: RTL

Vehid je crvenima rekao da odaberu samo jednog nominiranog jer će on preuzeti odgovornost za neuspjeh glavnog jela i većina tima se odlučila nominirati Saru. Sara je u tom trenutku zaključila kako smatra da ona nije kriva jer svoje ideje za desert nije imala s kim realizirati. Ipak, kako je priznala da nije prihvatila Marjanine ideje i prijedloge, ona je bila odgovorna za desert.

- Ako preuzmeš inicijativu i ako daš ideju, onda stoji iza te ideje, a ne 'ja sam dala ideju pa ako nije dobra, ti koji nisi ništa radio, tebe ću nominirati'. Po meni to nema smisla, ali eto, ona se pobunila - komentirao je Dominik. Roko Ć. je tada rekao da nominiraju njega jer je Sara barem imala neke ideje, za razliku od njega. Uz njegov prijedlog i Sarine opaske, većina tima na kraju je ipak promijenila mišljenje i glasala za Roka, s čime se nisu svi slagali.

Foto: RTL

- Definitivno se ne slažem s tim da je Roko trebao biti nominiran i smeta mi to što su kolege promijenile mišljenje nakon što je ona izjavila da se ne slaže s tim - rekao je Roko K., a Chiara zaključila da će chef Gretić lako prepoznati nepravednu nominaciju:

- Ja znam koji će Gretićev komentar biti za ovo - nominirali ste Roka koji je najslabiji bio na toj poziciji i reći će da to nije u redu.

- Ja sam ostala pri svojoj odluci. Kako nas je prevrtjela, to jest njih, stvarno ne znam - ljuta je bila Chiara.

Baš kako je Chiara i mislila da će biti, Gretić nije bio zadovoljan time da pred njim stoje Roko Ć. i Vehid. Kada je Gretić doznao da je Sara, kao i Roko Ć., imala 4 glasa svog tima za nominaciju pozvao ju je naprijed. 'Kako ste došli do tog da Roko mora stajati tu? Zašto? Zato jer nema ideju, je li gore to ili loša izvedba?'

Foto: RTL

- Ja sam prva rekla da ću ja preuzeti inicijativu i da se slažem ako će me nominirati - rekla je Sara što je dodatno razljutilo Roka K. koji je u nevjerici komentirao: 'Jako me nervira i ne mogu razumjeti zašto ona iskrivljava svoje riječi i samo sebe zakopava još više, stvarno mi nije jasno zašto to radi.'

- Svaka vaša radnja će kod mene imati posljedice. Ja sam glasan i ovakav i onakav, ali sam pravedan i strašno mi smeta kad vi niste. A istina uvijek ispliva na površinu. Sara, evo ti mali podsjetnik - rekao je Gretić i predao Sari crnu pregaču. Problemi su se nastavili u kući, a situacija je eskalirala kada je Vehid rekao:

- Htio bih reći da mislim da sam bio jako fer prema svima od prvog dana i mislim da neke stvari nisam zaslužio od nekih ljudi iz ovog tima i pogotovo da se to širi na drugi tim, pa da ja to saznajem od drugog tima. Ja bih volio da se taj netko sam prepozna ili da odmah kažemo tko je.

Foto: RTL

Vehid se referirao na Sarino druženje s Domagojem i kritiziranje Vehida. Sara je tvrdila da to nije istina pa su crveni pozvali Domagoja koji je također negirao optužbe crvenih. Međutim, kad im se pridružio Mauro, on je potvrdio da je Domagoj svom timu pričao kako je Sara kritizirala Vehida. Sara i dalje nije željela priznati da je kritizirala vlastiti tim.

- Kod nas u kući je pravilo da nema crveni i plavi tim, nego smo svi isti. Ima ljudi s kojima se više družim. Puno je kandidata u kući i dešava se gluhi telefon - pravdala se Sara, 'Ako sam ja kritizirala Vehida, to je bilo samo u trenutku. Nikad nisam stavila njegovo ime u usta i pričala uokolo u kući'.

- Mislim da Sara u nekim trenucima navija za plavi tim - nastavio je Vehid.

- Onaj tko želi ići u plavi tim može slobodno zamoliti chefa Gretića da ga se prebaci tamo. Mislim da trebaju neke fasade još pasti pa da će sve biti jasnije jer nisu svi iskreni od starta - bio je Chiarin zaključak na čitavu situaciju.