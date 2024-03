Plavi tim pobijedio za dlaku, no chefa su oduševili gotovo svi: 'Zadovoljstvo je reći - bravo!'

Jutro nakon velike svađe crvenih, glavna tema u kući i dalje je bilo 'prijateljstvo' Sare i Domagoja. 'Sara je izgubila kod mene povjerenje. S njom sam bio dobar od prvog dana, nije fer i OK što se desilo', kazao je Roko K., a Vehid je priznao da će oboje biti kod njega na distanci.

I plavci su zajedno komentirali situaciju, a Mauro je kazao kako je Domagoja nekoliko puta upozoravao da se ne petlja u odnose u crvenom timu. Sara je priznala Chiari da nije baš dobro spavala te da bi voljela da je Vehid stvari pokušao izgladiti s njom nasamo, a ne pred svima. 'Mene to uopće ne dira, njezin problem njezinog tima, neka to rješavaju sami', poručio je Domagoj.

Stiglo je vrijeme za današnje izazove. Chef Gretić kazao je timovima da će morati spariti namirnice s hrpe s određenim jelima – riža u mlijeku, aglio olio i pašticada. Crveni su se međusobno bodrili, plavci su Nikoli zamjerili sporost, a Mauru zbunjenost... Nakon brze utrke biranja namirnica i stavljanja na ploču, pobjedu su odnijeli crveni te su tako mogli birati prvi namirnice s kojima će kuhati, a odlučili su da im glavna namirnica oko koje će graditi recept bude skuša. Roko je neke namirnice dodao na svoju ruku pa nisu baš svi bili oduševljeni, primjerice, krastavcem.

Plavci su birali svoje namirnice koje su im preostale, a glavna im je bila mljevena junetina. Za pripremu jela u kojem moraju iskoristiti baš sve što su odabrali, timovi su imali 60 minuta, a svatko je radio svoj tanjur. Gužva u kuhinji je počela. Neki su od početka imali plan, a neki su se borili s kreativnošću. Chef Gretić prošao je radnim jedinicama kako bi provjerio situaciju. Sara je priznala da će dati sve od sebe u izazovu iako joj svađa s timom teško pada, a Chiaru su mučili drugi problemi – toliko su joj se tresle ruke da joj je Vehid morao skinuti kožu s ribe.

U plavoj kuhinji chef Gretić primijetio je da čak četvero kandidata radi ragu, a oni su se pravdali da svatko radi na svoj način. Lucija je upozorila novog člana Viktora da čisti svoju stanicu jer chef ne tolerira nered. 'Izgleda da ste pod kontrolom danas', zezao je Gretić plavce.

Stiglo je vrijeme za serviranje i zadnje odbrojavanje. Ovaj put kandidati su se dobro organizirali i nitko nije kasnio, što je bio velik problem u prethodnim izazovima. Kako je crvenih dvoje više, chef Gretić kazao im je da moraju odabrati dva tanjura koja neće kušati, a odluka je pala na Saru i Chiaru. Preostali tanjuri raspoređeni su od brojeva jedan do sedam, a to je i broj bodova koje će timovi za njih dobiti. No chef je prvo želio kušati upravo Sarin i Chiarin tanjur.

Chiara je servirala skušu koju je marinirala u tekućini od koromača, jabučnog octa i začinskog bilja, prelivenu emulzijom od limuna, bijelog luka i cherry rajčica, dodavši da je zadovoljna svojim tanjurom.

- Izašla si iz zone komfora i ostala za pultom... Ovo ti je sjajno! Riba je mekana, prekrasno začinjena, ima kiseline i ljutine. Više samopouzdanja, ovo je sjajno - kazao je Gretić.

Sara je pripremila rolicu od mljevene skuše i začina, punjenu blanširanim šparogama, ukiseljeni krastavac, kremu od koromača, ulje baby špinata i crumble od cvjetače. 'Zadovoljan sam rolicom, ali ne i prezentacijom', priznala je. 'To je ultra prekuhano... Ne shvaćam tvoje odluke. Jesi li nervozna zbog crne pregače?', upitao ju je.

Prvi par bili su Lucija i Marjana. Istrijanka je pripremila pire od cvjetače i češnjaka, skušu s kardamomom i salatu od krastavaca i koromača. Chef Gretić zamjerio joj je što je servirala ribu okrenutu na kožu, no bio je zadovoljan izvedbom: 'Ovo je možda najbolji tanjur koji si napravila'.

Lucija je servirala ragu od junećeg mesa sa špagetima od tikvica, ukiseljene gljive i jabuke te pečenu papriku. Jelo se chefu nije svidjelo, a i sama je priznala da se pogubila u pripremi – prvi bod otišao je Marjani i crvenima. Milena i Tomislav nosili su sljedeći. Ona se odlučila za konfitiranu skušu začinjenu majčinom duđicom i limunom, blanširane šparoge, konfitirane cherry rajčice, gel od krastavca i ulje od rajčice, bosiljka i češnjaka. Tomislav se odlučio za mesnu štrucu, popečke od krumpira, celera, tikvice i paprike, šalša i salata. Iako je chef Gretić njegovo jelo opisao 'kućnom obiteljskom večerom', zbog boljeg balansa okusa ipak je odnio bodova za plave.

Anel i Nikola bili su na pozicijama. Anel je poslužio tartar od skuše, krema od cvjetače i kima, ulje od špnata, blanširane šparoge i komorač. 'Ovo je jako dobro. Okusi su super, ima i svježine i ljutine, baš je dobro', bi je zadovoljan Gretić. Nikola se odlučio za verziju sarmice sa svježim kupusom, mesom, krumpirom i korjenastim povrćem, uz dodatak concasséa od rajčice, jabuke i tikvice.

- Pa, dečki, gdje ste do sada! Ovo je super - Gretić je kazao pa dodao neodlučno, 'Evo vam svakom po jedan bod, jedan sam vam ostao dužan'.

- Meni je bilo drago zbog kolege, iskreno, novi smo obojica i moramo se pokazati u najboljem svjetlu - Anel je bio iskren. Roko K. i Mauro nosili su svoje tanjure. Roko je poslužio marinirani file skuše s blanširanim šparogama, ljutkasti veloute od ribljeg temeljca, kremu od cvjetače i baby špinata, te salatu od krastavca i cherry rajčice. Chefu Gretiću salata je bila nepotrebna, riba ukusna, no ukupno vrlo dobro: 'O prezentaciji ćemo drugom prilikom'.

Mauro je pripremio celer punjen mljevenom junetinom, kremu od rog paprike i tabasca te blago ukiseljeni šampinjon i jabuka sa sjemenkama korijandera. Chef mu je uputio nekoliko kritka i savjeta oko pripreme celera te kazao kako mu je žao što nije uspio do kraja izvući i tu komponentu jer su i ideja i izvedba odlične. Bodove je ipak dobio Roko K. Roko Ć. i Viktor pozvani su sljedeći. Roko je bio zadovoljan svojim tanjurom, a i chef Gretić primijetio je napredak: 'Pa Roko, ovo je uredno'.

Viktor je poslužio cannellone od pečene paprike, mljeveno meso začinjeno mrkvom i šampinjonima, umak od jabuke i rajčice, ulje od paljene tikvice i dva pommes soufflea.

- Wow! Paljena tikvica, sjajna ideja. Poimmes souffle nisam znao napraviti tamo negdje od ’86., nitko ga se ne usudi napraviti više. Imam jednu moralnu dilemu... Kako ne nagraditi čovjeka koji je napravio svoj najbolji tanjur u showu - upitao je chef te pohvalio i Roka, 'Viktore, uvjeren sam da ćeš ti ovo ponavljati, ne jelo nego izvedbe. Imaš i profinjenost i znanje. Za tebe nisam siguran hoćeš li ikad ponoviti ovo. Nemoj se ljutiti, evo ti bodovi'. 'Nadam se da ovo nije bilo iz samilosti, želim to zaslužiti', poručio je Roko Ć.

Dominik i Domagoj bili su sljedeći. Domagoj je skuhao juneći ragu, crepe od mladog luka i timijana te kremu od pinjola i šampinjona.

- Ovo baš nisi ti, ovo je neki novi Domagoj... Ispalo je puno više nego ona prijašnja jela. Prekrasno - chef je sa smiješkom ustanovio. Dominik je poslužio mariniranu skušu, kremu od koromača i cvjetače, salatu od šparoga, krastavca i niti komorača, umak od ribljeg temeljca, cherry rajčice, češnjaka, luka i bilja. 'Sviđaju mi se novi začini, hrabrost... Ali koža je sirova', kazao je Dominiku.

- Dječaci, sjajni tanjuri s puno razmišljanja i originalnosti. Domagoj, nosi bodove doma - poručio je chef. Rezultat je bio 11-9 za crvene, a Marko i Vehid mogli su svaki donijeti pobjedu svom timu. Vehid je poslužio rolicu od skuše, juhu od koromača, baby špinata i poriluka te aioli od češnjaka i srirache. Marko se odlučio za svoju verziju punjene paprike s mljevenim mesom, jus od povrća i pečenja od mesa. Vehidova riba chefu je bila preslana, a svidjelo mu se što je Marko unio nešto svoje u jelo koje je poznato širokom krugu ljudi: 'Sviđa mi se sve na ovom tanjuru. Vehidov tanjur je bolji, ali je preslano. Plavi tim, sedam bodova!' Plavci su tako odnijeli drugu pobjedu zaredom!

- Ovo je za tri koplja bolje od svega što ste kuhali dosad. I baš mi je zadovoljstvo nakon ovakvog dana reći – Bravo, ljudi, čestitam, i plavi i crveni - rekao je chef. Iako su pobijedili, plavci su smatrali kako i dalje moraju napredovati, a najveća želja im je konačno završiti novi servis za goste: 'Sutra nas ne može ništa srušiti!'