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Plavi tim proslavio pobjedu u MasterChefu, zamijenio članove

Piše 24sata,
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Plavi tim proslavio pobjedu u MasterChefu, zamijenio članove
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Foto: NOVA TV
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Monika Bačić uspješno je povela plavi tim do pobjede, dok su problemi presudili crvenima. Pobjednici su promijenili sastav svog tima, pa su iz crvenih redova preuzeli Andreu Soldat, a njima dali Josipa Jurčevića

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Novi timski izazov u MasterChefu završio je pobjedom plavog tima pod vodstvom Monike Bačić, koji je chefove osvojio boljom organizacijom i izvedbom tradicionalnih jela. Crveni tim, koji je ponovno vodio Filip Krupski, koštali su problemi u komunikaciji, nedovoljno začinjena gregada, ali ponajviše neuspjele knedle.

„Zadatak je bila tradicija, a vi ste ga uspješno odradili. Što se tiče organizacije, plavi tim je to mirno odradio“, zaključio je chef Goran Kočiš. Posebne pohvale plavima donijela je gregada. „Tko je radio gregadu napravio je jako dobar posao. Krumpir je bio odličan, riba se nije prekuhala, a uspjeli ste izvući sve okuse iz nje“, ocijenio je chef Stjepan Vukadin, dok je za njihove knedle poručio: „Knedle su vam prva liga. Tijesto je bilo savršeno.“

Foto: NOVA TV

Monika u pobjedu nije sumnjala. „Gregada je mirisala kao jedan dobar parfem i govorila je sto jezika“, slikovito je opisala jelo svojeg tima, a nakon proglašenja priznala: „Znala sam da ćemo pobijediti. Osjećaj je fenomenalan. Mogu mirno završiti dan.“

U crvenom timu situacija je bila napetija. Iako su dobili pohvale za čvarkuše i umak koji je pripremala Andrea Soldat, gregadi je nedostajalo soli, a najveći problem bile su knedle koje su pripremali Miro i Danijela. Kod crvenih je razgovor brzo prešao s hrane na odnose unutar tima. Najviše napetosti nastalo je između Danijele i Filipa koji je vodio tim. Danijela mu je zamjerila da tijekom pripreme knedli nije slušao njezine upute. „Po pet puta sam objašnjavala proces“, poručila je Danijela tijekom analize jela, a Filip joj je pak uzvratio podsjećanjem na pogrešne procjene iz prethodnog, ali i aktualnog izazova.

Foto: NOVA TV

Pobjeda je plavima donijela još jednu privilegiju – mogućnost da svoju najslabiju kariku zamijene kandidatom iz crvenog tima. Odlučili su se odreći Josipa Jurčevića, a u svoj tim dovesti Andreu Soldat, a kako će se njih dvoje snaći u svojim novim timovima doznat ćemo uskoro!

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