'Plesač sporog stepa bi se brže rasplesao da nije opterećen mojim prošlim zaslugama'

Plesač sporog stepa, noviji projekt sjajnog Maxa Juričića, nastupa u sklopu Ljeta u MSU večeras. Uoči nastupa popričali smo s našim legendarnim glazbenikom koji nam je otkrio neke od svojih tajni glazbenog zanata. Istaknuo je kako mu iskustvo sviranja dobro dođe jer razviješ njuh na moguće probleme i prije nego što se dogode pa se malo manje nerviraš.

- Sa svakim bendom, pa i svakim koncertom kreće od 0:0 s publikom. To što si do sada zabio puno golova, ne vrijedi puno, ako to na svakom koncertu ne potvrdiš, u mom slučaju, prvenstveno samom sebi - naglasio je glazbenik. Maxa Juričića publika često doživljava kroz Film ili Vještice.

- Lijepo je kad mi se nepoznati ljudi obrate i spomenu neki davni koncert kojeg se sjećaju, pa prisjete i mene, pa u tom času imamo nešto zajedničko. Na trajektu mi se redovito javi netko od posade i spomene Šo!mazgoon - i onda znam da su naši zimski odlasci na otoke ostavili trag. S druge strane, mislim da bi se Plesač sporog stepa brže rasplesao da nije opterećen mojim prošlim "zaslugama" koje se forsiraju pa se izgubi poanta da je to zaista novi bend s originalnim zvukom. Moglo bi se reći i mladi bend jer skoro svi članovi i članice mogu mi biti djeca - iskren je Juričić. Često spominje kako ga pokreće potraga za novom energijom, a otkrio je gdje je danas pronalazi.

- Napunim baterije kad vidim i čujem nešto dobro i kad se nađem među dobrim ljudima. Odlazim slušati bendove o kojima ništa ne znam, ponekad nas u publici ne bude više od 25, a bend bude odličan. A da bi uopće imao energije i volje obilazit klubove, kad god stignem, sjednem u kajak i pobjegnem od ljudi i galame - komentirao je. Iza sebe ima brojne važne glazbene projekte, a jedan od njih je i otočki novi val, za kojeg zasluge mnogi pripisuju upravo njemu.

Foto: PROMO

- Odlazak na otok zimi već je mala avantura, a svirati na otoku zimi ne može svatko - samo ako si pozvan. Puno energije sam uložio da se te svirke uopće dogode i imao sam osjećaj da smo u specijalnoj misiji. Svaka svirka bila je borba da zavrijedimo slijedeći poziv jer otočane oduševiti, malo je teže nego ekipu na kopnu. Vrhunac je koncert Ljetnog kina na Palagruži, ali ostalo je još neosvojenih kontinenata i tek kad ih sve uspijem osvojiti, mogu u penziju - ispričao nam je. Tijekom karijere surađivao je s brojnim velikim autorima poput Jure Stublića, Srđana Sachera i Vlade Divljana. Komentirao je koliko su ga oni oblikovali, a koliko se kroz suradnju trudio sačuvati vlastiti glazbeni identitet.

- Zajedno smo oživljavali njihove priče kojima sam se divio. Uz spomenute autore, tekstove pune duha radili su i Žan i Gego, na bračkom i hvarskom dijalektu. Nisam čuvao vlastiti identitet, već sam ga, s manjim ili većim uspjehom, ugrađivao u njihove pjesme. U smislu "učitelja", najveći mi je bio Sacher u Vješticama - kaže glazbenik.

Nakon desetljeća u ulozi gitarista i čovjeka "iza frontmena", kroz Plesača sporog stepa je postao glavni autor i pjevač.

- Potvrdilo se ono što sam znao - da je biti "glavni" naporno. U svim kombinacijama frontmenima sam olakšavao tako da bi preuzeo brigu oko logistike benda. U Plesaču radim sve poslove koji se u i oko benda mogu raditi. A sve to radim da čujem novi bend u kojem imam prste i da potiho sam sebi čestitam što je uspjela još jedna nemoguća misija - rekao nam je Max u intervjuu. Na njegovu novom albumu osjeća se mediteranski duh, ali i prepoznatljiva novovalna estetika.

Zagreb: Band Ljetno Kino održao koncert u sklopu programa Dani Travnog | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Drago mi je da se u pjesmama prepoznaju moji korijeni, a pokušao sam i pokušat ću i na sljedećem albumu Plesača, zvučati totalno drukčije od drugih. Bubnjar Manu je iz Argentine i stil kako sviramo nazvao je punk-samba. A kako zvuči punk-samba, može se čuti 3. srpnja u MSU - kaže Juričić.

- Misija koncerta u MSU je da dragi ljudi koji navrate, odu kući i kažu "kako smo se divno proveli večeras, doći ćemo opet" - kaže o koncertu koji priprema u MSU. Dodao je i koliko mu je važno da koncert bude više od obične svirke.

- Izazov je svirati na lijepim mjestima gdje nitko prije nije svirao i često sam si zakomplicirao život da bi to ostvario. Nagrada za trud je da svima bude lijepo i da si potiho čestitam jer je misija uspjela - komentirao je. U posljednje vrijeme Max često ističe kako ga inspiriraju mlađi bendovi i nova scena. Komentirao je tko ga je posebno iznenadio.

- Ima puno dobrih novih bendova i malo dobrih novih pjesama, tako da sud donosim kad ih vidim uživo. Prvi koncerti beogradskog benda Koi Koi su najbolje što sam doživio, redovito sam dolazio napunit baterije, a uživo su impresivni i Ivan Grobenski, Mimika orkestar...Ima odličnih bendova, samo ih treba podržati i ako treba, biti jedan od 25 na koncertu - kazao nam je u intervjuu. Nakon svega što je ostvario, za kraj nam je komentirao što ga danas najviše veseli u budućnosti.

- Hvala što ste točno detektirali i nabrojali sve moje ružičaste planove, a nadam se da ću neočekivane prepreke prebroditi. Za početak moram prebroditi Savu i uspješno odraditi misiju u MSU. Da bi bila uspješna, potrebna je i publika i nadam se da smo ovim razgovorom privukli onih famoznih 25. Za ostale je lako - zaključio je Max Juričić.