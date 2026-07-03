Gdje van za vikend: Veliki vodič kroz koncerte i svirke diljem Hrvatske, evo gdje se zabaviti

Petak donosi sve što volimo, izbor je raskošan i raznolik. Zagreb Classic stiže do svog završnog akorda na Tomislavcu pa je centar grada u znaku velikog otvorenog koncerta, ležerna atmosfera i romantične večernje minute. U isto vrijeme, Zagreb nudi i urbani štih, u MSU stiže Plesač sporog stepa, a Dubrava ima svoj filmsko glazbeni šarm uz Koktel 007 u Centru kulture Dubrava. Ako palite auto i bježite na more, Tisno već od početka tjedna bruje bas linije, Hospitality On The Beach traje i u petak, taman za dugi noćni ples.

Na drugom kraju Istre, Vinkuran trese techno, Amelie Lens preuzima Cave Romane, kamene zidove i publiku koja jedva čeka prvi drop. Šibenik gradi jazz raspoloženje, Barone Jazz Festival dovodi Bornu Pehara i kvartet na Tvrđavu Barone. Opatija otvara 26. Liburnia Jazz Festival, fino, urbano, ljetno. Bjelovar ima Jazzica Fest, nova energija, domaći i regionalni gosti. Vrbovec svira tvrđe, VUMfest u AKC Garažama miriše na gitaru i znoj. A ako ste ljubitelji stoner i rock vibracija, Bear Stone Festival pokraj Slunja već je u pogonu. Rijeka u sklopu Riječkih ljetnih noći živi na ulicama i trgovima, glazba se razlijeva kroz grad.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Subota je kao stvorena za putujuće glazbene maratone. Pula nudi dvije potpuno različite večeri u jednoj. U Circolo Open Air stiže Marc Ribot sa svojim Ceramic Dog, žestok, prljav, elegantan, sve u isto vrijeme, jazz koji reže i grli. A odmah potom, Arena diše soul, John Legend dolazi sa svojim hitovima, publika pjeva u glas, ljeto dobiva filmski soundtrack. Zagreb drži tempo, u PriMarius craft pivovari svira Dead Bob, mala pozornica, veliko srce, puno prijatelja. Na kontinentu se nastavljaju VUMfest, Jazzica Fest i jazz vikend na Liburniji. Na moru vas čeka Tisno sa svojim dnevnim i noćnim setovima, beach vibra, sunce i prijatelji. U Slunju Bear Stone diže prašinu i pojačava pojačala. Rijeka i dalje pleše kroz svoj ljetni program, svaki kut grada ima svoj ritam.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Nedjelja je dan za pamćenje. Zadar svečano otvara 66. Glazbene večeri u sv. Donatu, veliki početak na Forumu, spoj povijesti i sadašnjosti, publika sjedi, šuti i upija. To je onaj trenutak kada shvatiš da je ljeto počelo za ozbiljno. Ako ostajete na sjeveru Jadrana, Opatija i dalje svira jazz, meko i profinjeno, taman za nedjeljni izlazak. Bjelovar zaključuje svoj festivalski vikend, novo ime ili stari favorit, svaki nastup mami osmijeh. Slunj zatvara još jednu tešku rock večer, gitare bruji cijelu noć. Tisno ne posustaje, drum n bass valja se preko vala, a Rijeka drži ritam s ljetnim noćima koje traju do kasno. Sve je tu, od velikih stadionskih refrena do intimnih dvorišta i tvrđava, baš onako kako volimo.

Birajte po ukusu, složite svoj mali itinerer, kombinirajte more i grad. Petak za zagrijavanje, subota za euforiju, nedjelja za glazbenu katarzu. Vidimo se pod reflektorima i zvijezdama.

Petak

Zagreb Classic 2026. - Trg Kralja Tomislava, Zagreb

Riječke ljetne noći 2026. - Rijeka

Hospitality On The Beach 2026. - The Garden Resort, Tisno

Koktel 007 - Centar kulture Dubrava - Centar kulture Dubrava, Zagreb

Bear Stone Festival 2026. - Slunj

Amelie Lens - Cave Romane - Cave Romane, Vinkuran

26. Liburnia Jazz Festival - Opatija

Barone Jazz Festival: Borna Pehar Quartet - Tvrđava Barone, Šibenik

Jazzica Fest 2026. - Bjelovar

VUMfest 2026. - AKC Garaže, Vrbovec

Plesač sporog stepa MSU - Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Subota

Riječke ljetne noći 2026. - Rijeka

Hospitality On The Beach 2026. - The Garden Resort, Tisno

Koktel 007 - Centar kulture Dubrava - Centar kulture Dubrava, Zagreb

Bear Stone Festival 2026. - Slunj

26. Liburnia Jazz Festival - Opatija

Jazzica Fest 2026. - Bjelovar

VUMfest 2026. - AKC Garaže, Vrbovec

Jazzbina Pula 2026: Marc Ribot Ceramic Dog - Circolo Open Air, Pula

John Legend - Arena Pula - Arena, Pula

Dead Bob - PriMarius craft pivovara - PriMarius craft pivovara, Zagreb

Nedjelja

Riječke ljetne noći 2026. - Rijeka

Hospitality On The Beach 2026. - The Garden Resort, Tisno

Bear Stone Festival 2026. - Slunj

26. Liburnia Jazz Festival - Opatija

Jazzica Fest 2026. - Bjelovar

66. Glazbene večeri u sv. Donatu: Svečano otvorenje - Forum, Zadar