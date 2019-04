Plesom podigli celzijuse: Mateo se naživcira zbog komentara...

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (37) i plesač Mateo Cvenić (22) ispali su u trećoj epizodi showa 'Ples sa zvijezdama', a njihova snimka kasnije proslave u zagrebačkom kafiću obišla je internet. Malo opušteniji ples i atmosfera, Nives su 'legli' bolje od cha-cha-cha koraka...

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205514 / Nives nakon ispadanja iz showa u klinču s plesnim partnerom: 'Rasplakala sam Mateovu curu']

Iako ovaj par nije kliknuo iz prve, sada kažu da su postali dobri prijatelji zbog čega im nisu teško padali naporni svakodnevni treninzi.

- Mateo mi se nije svidio jer je djelovao arogantno. Ubrzo sam promijenila mišljenje - otkrila je Celzijus.

Foto: Privatni album/24sata

Bivši plesni par sjeo je u 'vruće' stolice i odgovorio na pitanje 'Tko prvi čita komentare na društvenim mrežama'.

- Mateo me uvijek obavijesti kako je publika reagirala. Pita me 'Jesi vidjela koliko mi imamo pregleda na YouTube kanalu' - otkrila je Nives. Dodala je da je to zato jer je ona godinama u showbizzu, dok je Mateu sve novo pa se lako naživcira zbog komentara.

Cvenić je nakon showa stekao obožavateljice, ali uz njega je na snimanjima u studiju uvijek bila djevojka.

- Tješila sam Mateovu curu kada smo ispali jer je nju to možda i najviše pogodilo. Plakala je satima. Ljudi se kroz ovaj projekt jako zbliže, toliko je sve intenzivno da se stvori osjećaj kao da ste obitelj. Mislim da nas je sve više pogodilo što će nas možda putevi razdvojiti nego to što više nismo dio showa - objasnila nam je Nives.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: