Plivaju u milijunima! Evo tko su najutjecajniji kreatori sadržaja

Časopis Forbes objavio je popis najutjecajnijih kreatora sadržaja na internetu u 2025. godini. Na vrhu su MrBeast i Dhar Mann, poznati po velikim zaradama i uspješnim poduzetničkim projektima.

10. DRUSKI

Andrew Desbordes, profesionalno poznat kao Druski, američki je komičar, glumac i influencer. Poznat je po svojim skeč komedijama za Coulda Been Records i suradnji s raznim glazbenicima u njihovim glazbenim spotovima, uključujući Jacka Harlowa, Drakea, Lil Yachtyja i druge. Desbordes je 2017. počeo objavljivati komične skečeve i sadržaj na svom Instagram računu pod imenom 'druski2funny', sada Druski.

U ožujku 2025. Desbordes se našao u tužbi protiv Seana Combsa (Diddyja) zbog navodnog seksualnog napada iz 2018. On je optužbe odbacio i na društvenim mrežama poručio da tada nije bio poznat, nije imao novca ni veze s industrijom, te da mu je zato čudno što se njegovo ime uopće spominje. Druski na Instagramu ima više od 10 milijuna pratitelja.

9. KHABY LAME

Khabane Serigne 'Khaby' Lame je senegalski i talijanski influencer. Poznat je po svojim TikTok videima. Počeo je snimati videe u kojima bi se rugao 'life-hack' videima drugih korisnika, demonstrirajući jednostavne načine kako učiniti ono što su oni zakomplicirali.

Tik Tok videe počeo je snimati iz dosade dok je bio nezaposlen tijekom karantene, a većinom snima sadržaj u kojem ismijava druge TikTokere.

Foto: Simona Chioccia / ipa-agency.net

Lame je poznat po tome što u svojim videima ne govori, već sve prenosi izrazom lica koji svi mogu razumjeti. Tako je postao najpraćenija TikTok zvijezda na svijetu.

8. CHARLI D'AMELIO

Charli D'Amelio je s 18 godina bila tiktokerica s najvećom zaradom. Tad je samo plesala pred kamerama, a sad je među najpraćenijim ljudima na TikToku. Sa sestrom je pokrenula liniju obuće, a želi se ostvariti kao glumica. U svoj je TikTok sadržaj uključila i svoju obitelj, a danas ju na TikToku prati više od 155 milijuna ljudi. No, do ovakvog uspjeha došla je u svega malo više od godinu dana, što još više iznenađuje.

Foto: Instagram/ kolaž

7. MARK ROBER

Mark Rober je američki YouTuber, inženjer, izumitelj i edukator. Poznat je po svojim YouTube videima o popularnoj znanosti i 'uradi sam' gadgetima. Prije nego što je postao YouTuber, Rober je devet godina bio inženjer u NASA-i, gdje je sedam godina radio na roveru Curiosity u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon. Kasnije je četiri godine radio u Apple Inc.-u kao dizajner proizvoda u njihovoj 'Grupi za posebne projekte', gdje je bio autor patenata koji uključuju virtualnu stvarnost u autonomnim automobilima.

Foto: SWNS/Profimedia

Još dok je radio u NASA-i, Rober je počeo snimati viralne videe. U njima obrađuje razne teme, od prvoaprilskih podvala i trikova za escape room, do načina kako neinvazivno snimati primate u zoološkim vrtovima. Često koristi svoj sadržaj i za popularizaciju znanosti.

6. ALEX COOPER

Alexandra Cooper američka je podcasterica, suosnivačica i voditeljica 'Call Her Daddy', tjednog humorističnog i savjetodavnog podcasta na Spotifyju. Časopis Time ju je 2021. godine nazvao "vjerojatno najuspješnijom ženom u podcastingu" nakon što je potpisala trogodišnji ekskluzivni ugovor sa Spotifyjem vrijedan 60 milijuna dolara. Zarađujući 20 milijuna dolara godišnje, postala je najplaćenija ženska podcasterica na Spotifyju.

Alex Cooper je svoj podcast 'Call Her Daddy' pretvorila je u medijskog giganta. U jesen 2024. potpisala je sa SiriusXM-om ugovor vrijedan 125 milijuna dolara za svoju mrežu emisija koje vode razni kreatori na SiriusXM. Ugovor je stupio na snagu ove godine, čime je zamijenila ugovor od 60 milijuna dolara koji je dosad imala sa Spotifyjem. Gosti su joj uglavnom svjetske zvijezde.

5. RHETT I LINK

Rhett James McLaughlin i Charles Lincoln 'Link' Neal III američki su komičarski dvojac. Samoprozvani kao "Internetainersi", poznati su po stvaranju i vođenju YouTube serije 'Good Mythical Morning'.

Godine 2009. Rhett i Link zauzeli su 22. mjesto na Business Insiderovoj listi 25 najkreativnijih ljudi u oglašavanju. U rujnu iste godine pridružili su se Collectiveu, medijskoj tvrtki u Los Angelesu. Na YouTubeu ih prati gotovo 20 milijuna ljudi.

4. MATT RIFE

Matt je stekao popularnost tijekom pandemije koronavirusa, nakon što je na YouTubeu objavio samo dva stand-up videa. U jednom od njih našalio se da mu dobar izgled zapravo odmaže kod žena jer mu ruši samopouzdanje

Rife se prvi put zainteresirao za komediju s 14 godina, kada mu je učitelj rekao da će se u njegovoj srednjoj školi održati talent show. Nakon što ga je prijatelj ohrabrio, sudjelovao je u showu - i počeo profesionalno nastupati godinu dana kasnije s 15 godina.

3. JAKE PAUL

Jake Joseph Paul američki je profesionalni boksač, influencer i glumac. Karijeru je započeo objavljivanjem videa na Vineu u rujnu 2013. i prikupio je 5,3 milijuna pratitelja i 2 milijarde pregleda prije nego što je aplikacija ukinuta. Pokrenuo je svoj YouTube kanal 'Jake Paul' u svibnju 2014. i rangiran je na Forbesovoj listi kao jedan od najplaćenijih YouTube kreatora u 2010-ima i 2020-ima.

Foto: Instagram/Jake Paul

Paul je kao glumac debitirao u filmu 'Plesni kamp' (2016). Paulova boksačka karijera započela je u kolovozu 2018. mečem protiv Dejija Olatunjija, kojeg je pobijedio tehničkim nokautom. Njegov profesionalni boksački debi bio je protiv AnEsonGiba u siječnju 2020. Kasnije se suočio i pobijedio bivšeg košarkaša Natea Robinsona te bivše MMA borce Bena Askrena, Tyrona Woodleyja (dva puta) i Andersona Silvu. U veljači 2023. Paul je izgubio od Tommyja Furyja podijeljenom odlukom u svojoj prvoj borbi s aktivnim profesionalnim boksačem.

2. DHAR MANN

Zlostavljanje, rasizam, nejednakost su teme kojima se bave YouTuber Dhar Mann i njegov tim od više od 150 ljudi. Na YouTube kanalu ga prati gotovo 26 milijuna ljudi. The New York Times ga opisuje kao 'Moralnog filozofa YouTubea'. Mann je postao jedan od najistaknutijih kreatora digitalnog scenarističkog sadržaja u svijetu.

Sadržaj je usmjeren na mladu publiku i često donosi priče s moralnim poukama kroz iznenadne preokrete u radnji. Studio samostalno producira i financira svoje projekte, a danas ima više od 136 milijuna pratitelja na društvenim mrežama. Njihov YouTube kanal broji više od 25 milijuna pretplatnika i više od 17 milijardi pregleda.

- Cilj je od početka bio pomoći ljudima koji prolaze kroz teška razdoblja u životu. Teška vremena kroz koja sam i ja prošao - rekao je. Tijekom 2023. godine zaradio je 45 milijuna dolara putem Google Adsensa i partnerstava s raznim brendovima.

1. MRBEAST

James Stephen 'Jimmy' Donaldson, poznatiji kao MrBeast, američki je YouTuber i medijska osoba. Njegovi YouTube videozapisi, gdje često vodi složene izazove i napore, poznati su po brzom tempu i visokoj produkcijskoj vrijednosti. S više od 419 milijuna pretplatnika, njegov YouTube kanal je najpraćeniji na platformi. Od 2. kolovoza 2025. bio je i treći najpraćeniji kreator na TikToku, s više od 119 milijuna pratitelja.

Donaldson je četiri godine zaredom osvojio nagradu za kreatora godine na dodjeli nagrada Streamy, 2020., 2021., 2022. i 2023.; također je četiri puta osvojio nagradu za omiljenog muškog kreatora na dodjeli nagrada Nickelodeon Kids' Choice Awards 2022., 2023., 2024. i 2025. Godine 2023. časopis Time ga je proglasio jednom od 100 najutjecajnijih osoba na svijetu; također ga je u srpnju 2025. časopis Time proglasio jednim od 100 najutjecajnijih digitalnih kreatora na svijetu.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

Infografika: Koliko zarađuju najutjecajniji kreatori sadržaja na internetu | Foto: Marko Picek/PIXSELL