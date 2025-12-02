Pljušte kritike! Jennifer Aniston nije pridržala vrata svom dečku Jimu, a hodao je sa štapom...

Jennifer Aniston ponovno se našla u središtu medijske pozornosti nakon što su je paparazzi snimili prilikom izlaska iz restorana Cafe Cluny u New Yorku. Glumica je izašla prva kroz vrata, dok je njezin partner Jim Curtis, hipnotizer i stručnjak za wellness, za njom hodao koristeći štap za pomoć pri kretanju.

Fotografije su potaknule raspravu na društvenim mrežama jer Aniston nije pridržala vrata svom partneru, unatoč tome što je on vidljivo usporeno hodao. Dok je glumica u jednoj ruci držala mobitel i činila se zaokupljenom, Curtis je samostalno došao do izlaza.

Par je bio odjeven ležerno. Aniston u crnom kaputu i trapericama, a Curtis u sivoj jakni i također trapericama, no njihov usklađeni outfit nije zasjenio viralni trenutak koji je mnogima djelovao kao manjak pažnje ili bontona. Nedavno su se zajedno pojavili na crvenom tepihu povodom događaja Elle Women in Hollywood, čime su prvi put službeno potvrdili svoju vezu.

