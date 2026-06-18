Pobjeda! Ivana Knoll je kraljica prvenstva, bilo je baš vatreno

Iako se ne možemo pohvaliti dobrim rezultatom na utakmici protiv Engleza, ipak možemo reći - naše su navijačice bile najljepše. Među njima posebno se istaknula Ivana Knoll (33).

- Velika su očekivanja. Ja nikad ne igram na malo - rekla je na početku Svjetskog nogometnog prvenstva jasno dajući do znanja kako očekuje da naši dečki zaigraju u finalu.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Ivana Knoll jedna je od najpoznatijih navijačica na svijetu, a za sebe kaže da je velika obožavateljica nogometa, koja prati hrvatsku reprezentaciju gdje god ona igrala. Ivani nije problem doći i na drugi kraj svijeta. No ovog puta nije toliko putovala, a usput je odradila "gažu" koja joj je, kako je i sama rekla, vrlo mnogo značila s obzirom na to da gradi i karijeru DJ-a.

Naime, putovala je iz Los Angelesa, u kojem je dan prije utakmice nastupila na FIFA Fan Festivalu. Očarana publika s njom je skakala u ritmu glazbe koju je Ivana "miksala".

Nosila je minijaturni kompletić s kvadratićima, koji je jedva prekrio njene bujne adute. Svi su hvalili njen izgled, pa je za prvi nastup hrvatske reprezentacije odlučila ići na još atraktivniju verziju - odjenula je topić koji je prekrio samo strateška mjesta, a to je iskombinirala s vrućim hlačicama.

No to joj, čini se, nije bilo dovoljno, pa je kožu dodatno premazala uljem. Sjala je na tribinama, a fotografi su je snimali. Izmjenjivala je poze, a jedan je Englez u nevjerici gledao prizor ispred sebe. Sudeći prema izrazu njegova lica, na trenutak je možda zaboravio i na utakmicu zbog koje je stigao na stadion.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

To je mnoge podsjetilo na prizor koji smo gledali prije više od mjesec dana u Miamiju tijekom sprint kvalifikacija Formule 1, kad je snimatelj Sky Sportsa na trenutak potpuno zaboravio na svoj posao dok je kroz paddock prošetala Ivana. Knoll je ovo već četvrto svjetsko prvenstvo.

- U Brazilu je bio loš rezultat, u Rusiji najbolji, Katar je za mene bio poseban - rekla je nedavno, a ranije je i sama priznala da će uz hrvatsku reprezentaciju ostati do kraja natjecanja.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Podršku "vatrenima" dale su i druge poznate dame. Magdalena Keškić privukla je pozornost javnosti nakon Svjetskog prvenstvu u Katru. Iako nije dostigla slavu kakvu uživa Ivana Knoll, na društvenim je mrežama prati 300.000 ljudi, koje ona časti atraktivnim fotografijama.

Foto: Instagram

Tako je bilo i u srijedu, kad je uoči utakmice prvo pozirala u dresu, a kad je atmosfera dostigla vrhunac - tik prije utakmice - skinula se i ostala u minijaturnom bikiniju pa "opalila" nekoliko fotografija za društvene mreže. Inače, ova influencerica rođena je u Njemačkoj, otac joj je s Kupresa, a majka iz Stona. Utakmice hrvatske nogometne reprezentacije ne propušta, a najdraži nogometaš joj je Luka Modrić.

Foto: Instagram

"Vatrene" je bodrila i Severina, a ona je utakmicu pratila u društvu uzvanika u rezidenciji britanskog veleposlanika, u sklopu proslave službenog rođendana kralja Charlesa III., gdje je uz gledanje utakmice bila i vrtna zabava. Splićanka je nosila majicu s kvadratićima. Na društvenim mrežama podršku je poslala i Renata Lovrinčević Buljan.

Foto: Instagram

A Englezi su podršku dobili od fatalne talijanske sutkinje Claudije Romani, koja ih je bodrila u minijaturnim tangicama, a kako je to izgledalo, pokazala je na društvenim mrežama.