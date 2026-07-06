'To vjerojatno znači i da sam star, ali prihvatit ću ga', poručio je Clooney, koji je dodao kako mu je Venecijanski filmski festival 'bez sumnje najdraži'
Počasni Zlatni lav ide Georgeu Clooneyju: 'To je ogromna čast'
George Clooney će primiti Zlatnog lava za životno djelo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu koji traje od 2. do 12. rujna.
- Ovaj festival je bez sumnje moj najdraži i dobiti Zlatnog lava je ogromna čast. To vjerojatno znači i da sam star, ali prihvatit ću ga - rekao je 65-godišnji američki glumac, redatelj i producent.
Alberto Barbera, umjetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svijetu, opisao je dvostrukog dobitnika Oscara kao potpunog i karizmatičnog umjetnika.
- Njegovi likovi djeluju ne samo vjerodostojno već i poželjno, pristupačno i ljudski, zahvaljujući neospornom šarmu - rekao je Barbera.
Dodao je da je Clooneyjeva karizma "izgrađena na njegovoj vjerodostojnosti, a ne na njegovoj slici, jer njegova zavodljiva strana nikada nije bila samo estetska".
- Savršena kombinacija zvjezdanog glamura prošlih vremena, izvanrednog profesionalizma i moderne osjetljivosti - naveo je Barbera kao karakteristike glumčeve svestranosti.
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