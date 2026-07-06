Počasni Zlatni lav ide Georgeu Clooneyju: 'To je ogromna čast'

George Clooney će primiti Zlatnog lava za životno djelo na ovogodišnjem Venecijanskom filmskom festivalu koji traje od 2. do 12. rujna.

- Ovaj festival je bez sumnje moj najdraži i dobiti Zlatnog lava je ogromna čast. To vjerojatno znači i da sam star, ali prihvatit ću ga - rekao je 65-godišnji američki glumac, redatelj i producent.

Alberto Barbera, umjetnički direktor najstarijeg filmskog festivala na svijetu, opisao je dvostrukog dobitnika Oscara kao potpunog i karizmatičnog umjetnika.

Foto: Louisa Gouliamaki

- Njegovi likovi djeluju ne samo vjerodostojno već i poželjno, pristupačno i ljudski, zahvaljujući neospornom šarmu - rekao je Barbera.

Dodao je da je Clooneyjeva karizma "izgrađena na njegovoj vjerodostojnosti, a ne na njegovoj slici, jer njegova zavodljiva strana nikada nije bila samo estetska".

- Savršena kombinacija zvjezdanog glamura prošlih vremena, izvanrednog profesionalizma i moderne osjetljivosti - naveo je Barbera kao karakteristike glumčeve svestranosti.