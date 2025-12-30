George Clooney i njegova obitelj postali francuski državljani: 'Jezik mi loše ide...'

George Clooney, njegova supruga Amal i njihovi osmogodišnji blizanci Alexander i Ella dobili su francusko državljanstvo, potvrđeno je službenim dekretom objavljenim u Parizu. Iako je priznao da je i nakon 400 dana tečajeva "još uvijek loš" u govorenju francuskog jezika, slavni glumac kaže da duboko cijeni francusku kulturu i način života, piše Daily Mail.

Foto: Stefanie Rex/DPA

Clooney (64) i njegova britansko-libanonska supruga Amal (47) posljednjih su godina snažno vezani uz Francusku. Par je 2021. kupio kuću na jugu zemlje, a prošle godine dodatno su uložili u veliko imanje u blizini Cannesa. Njihovo vinsko imanje u regiji Var prostire se na 425 hektara te uključuje vinograd, maslinik i sportske sadržaje.

Glumac je istaknuo kako mu francuski zakoni o privatnosti posebno znače, osobito kada je riječ o zaštiti djece od medijske pozornosti.

"Ovdje ne fotografiraju djecu i nema paparazza ispred škola, što nam je najvažnije", rekao je u jednom radijskom intervjuu.

Nakon kupnje vinskog imanja Domaine du Canadel, u blizini sela Brignoles na jugu Francuske, par je svoju talijansku kuću s 25 spavaćih soba i teniskim terenom na jezeru Como sveo na "kuću za odmor".

Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

George je u prijateljskim odnosima s lokalnim gradonačelnikom Didierom Bremondom te je prošle godine snimio novogodišnju poruku za stanovnike Brignolesa koja je započela riječima: "Bonjour, Didier!"

Osim života u Francuskoj, Clooney i Amal posjeduju nekretnine u Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Glumac, dobitnik Oscara i jedan od najpoznatijih holivudskih lica, i dalje je iznimno aktivan u poslovnom i javnom životu, kako kroz filmske projekte tako i kroz brojne suradnje s poznatim brendovima.