Doveli su ga otac i brat za ručicu. Pitali su može li na audiciju i on je otpjevao nekoliko pjesama. Bio je dobar, imao je talenta. Ostao je s nama u bendu Šaka glazbe. Svirali smo rock, a pjesme su bile buntovne i mogu slobodno reći, dalekovidne. Uzori su nam bili Pink Floyd i Deep Purple. Ja sam tada imao 18-19 godina, a on 15-16. I dan danas, kad se sretnemo, zna me pitati kad ćemo opet svirati rock, a ja mu kažem 'Kad ti kosa naraste' - smije se Željko Kožul zvani Klica (65).

POGLEDAJTE VIDEO:

Govori o 1972. godini kad je osnovan bend Šaka glazbe u kojem je prva iskustva stjecala današnja zvijezda hrvatske estrade Mladen Grdović.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije članova benda, među kojima i 'zadarskog grdelina' u trapezicama visokog struka, uskoj majici, ogromnim nehajno zabačenim šalom i tamnom kosicom čije su mu kovrče padale na čelo. Vladala je drugačija atmosfera nego danas.

- Bila je daleko bolja vibra nego danas. U to vrijeme imali smo čitavu scenu bivše Jugoslavije na visokom nivou, budile su se glazbene scene u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, bilo je to vrijeme druženja i zabava u Kulušiću, Saloonu, SC-u, a svake veljače išlo se u Beograd na filmski festival, na koncerte, druženja. Bila je vrlo prijatna i kreativna atmosfera - kaže nam Klica te dodaje da je Grdović dolazio na svirke u njegovu preuređenu i izoliranu drvarnicu gdje su uvježbavali nastupe.

- Bilo je to na mjestu današnje Arkade, ispod stana gdje sam živio. Imali smo problema s hitnom pomoći u susjedstvu i s policijom koju bi zvali zbog buke. Na zidiću bi se poredali ljudi koji bi nas došli slušati, popunili bi ga dobrim dijelom dužine od kojih 200-300. Mladen je pjevao Hendricksa, Bowieja, 'Hey Joe' i slično, a nakon svirke bi odlazio kući. Nakon pola godine bili smo spremni za nastupe, a Tomislav Ivčić trebao je prateći bend za turneju po Dalmaciji. I Mladenu i meni to je bila prva turneja. Na turneji je već bilo jasno da Mladen naginje estradi, zavuklo mu se to pod kožu, a znao je i dobro to koristiti. To mi je jedna od dražih uspomena u životu, prva turneja, a uspješna. Već tada imali smo svoju publiku koja je pratila naše nastupe, a u Zadru na završnom koncertu publika nas dočekala kao Rolling Stonese, svjetski bend. Čak smo se malo ponašali kao rock zvijezde, nismo se htjeli utišati nakon upozorenja nego smo bili još glasniji pa su nas izbacili iz hotela u Trogiru 1974. godine - kazuje Željko Kožul te dodaje da ih je Ivčić nakon turneje pokušao vrbovati za tada novi projekt Srebrnih krila.

- Ja sam tada skladao neku svoju muziku pa mi je to bio izazov, a Mladen je otišao nekim svojim putem i tu smo se razišli, ali svirali smo dobrih godinu, godinu i pol dana. Grdovića smo zamijenili gitaristom koji je bio i vokal, a došao nam je i klavijaturista - dodaje gitarist i kantautor koji je nakon života u Zagrebu odselio u Nizozemsku, u Haag gdje je živio 30 godina, polovicu tog vremena baveći se glazbom te se prije nekoliko godina vratio u Zadar.

Mladen se nakon rock faze posvetio dalmatinskim pjesmama o 'maslinu, vinu, lavandi i mandolini'.