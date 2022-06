Počela je 5. revija studentskih filmova, Ivan Maloča: 'Puštamo ih da uče na svojim greškama'

Studenti zaista imaju potencijala. Toliko da je već nekoliko njihovih filmova bilo na Pula film festivalu, Vukovar film festivalu, na Sarajevo film festivalu. To vam sve govori, priča nam Ivan Maloča, producent i profesor koji na Sveučilištu VERN' predaje produkciju, financiranje i marketing.

Studenti preddiplomskog studija filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja te diplomskog studija filmske i televizijske režije i produkcije, u ponedjeljak i utorak predstavit će svoje uratke u kinu Tuškanac.

- Prvog dana prikazujemo igrane filmove, a drugog dana dokumentarne i gostujuće filmove (Akademija umetnosti Beograd, Fakultet za medije i komunikacija Beograd) - najavljuje Maloča 5. reviju studentskih filmova.

Maloča studentima mentorira produkciju.

- Samu proizvodnju. Na početku druge godine imate jedno čvršće mentoriranje, da studenti nauče zanat. Kako idu prema 4. i 5. godini malo ih puštamo da sami uče na svojim greškama - rekao je Ivan za 24sata.

Odaziv na reviju je odličan. Projekcije filmova podijeljene su u dva bloka.

- Ima dosta mladih ljudi. Svi se smiju. Radost je u zraku - kaže Maloča.

U ponedjeljak je prikazano 11 igranih filmova. Adio, Jedan previše, Riba ribi grize rep, Žrvanj, Amnezija, Soba bez neba, samo su neki od naslova koje smo mogli pratiti u punoj dvorani kina Tuškanac.

Jedina osoba koja je sa preddiplomskog studija sudjelovala u produkciji ili režiji je mladi i ambiciozan Dario Brkić.

- Ja sam jedini sa preddiplomskog studija koji ima dva filma, a da je u tome sudjelovao kao producent ili redatelj. Producirao sam naš zajednički film sa druge godine, Amneziju i završni rad s treće godine, film Sobu bez neba.

Film amnezija je, kaže, premijerno prikazan na reviji.

- Kolege su me izabrali za producenta i za 'psihičkog vođu' cijele te grupe. Film je odlično prošao i ima zaista jedan odličan scenarij - rekao nam je Dario. Soba bez neba, biti će, kaže, prvi film u povijesti hrvatske kinematografije koji je u suradnji HAVC-a i Sveučilišta Vern.

- Ja sam prvi producent koji je koordinirao između HAVC-a sa njihovim novcem, a VERN-u smo polagali račune.

Organizatorica ovogodišnje Revije je Korina Gračić, studentica preddiplomskog studija filmskog, televizijskog i multimedijskog oblikovanja.

- Ona je organizatorica, mi smo samo mentori. I kada naši studenti pogriješe mi se samo smijemo. To je prirodno, svi su oni još mladi ljudi - rekao je Maloča.

Maloča trenutačno radi na dvije serije. U ponedjeljak, kaže, počinje snimati seriju 'Oblak u službi zakona'.

- Ako sve bude u redu, na kraju devetog mjeseca i drugu sezonu Mrkomira I - najavio je Ivan koji iako ima dosta obaveza ne žali.

- Nije to toliki bauk. Jednostavno se treba prihvatiti posao i to je to - rekao je.

