Pogledajte cijeli video šamara: Jedan detalj sa snimke otkriva da Will Smith i Rock nisu glumili

Javnost ne prestaje pričati o šamaru glumca Willa Smitha (53) na 94. dodjeli Oscara u Los Angelesu.

Ustao se iz gledališta i ošamario na pozornici glumca Chrisa Rocka (57) nakon što se ovaj našalio na račun njegove supruge, glumice Jade Pinkett Smith (50). Rock ju je usporedio s G.I. Jane, akcijskom junakinjom iz istoimenog filma, koju je 1997. glumila Demi Moore obrijane glave. A Jada inače boluje od alopecije i gubitka kose.

Ekskluzivna snimka: Pogledajte kako je Will Smith ošamario komičara Chrisa Rocka koji mu je uvrijedio ženu

No kamere su zabilježile i trenutak kada se i sam Will s kolegama glasno smijao šali na račun supruge. Tek nakon što ga je ona 'prostrijelila' pogledom i preokrenula očima, ustao se i nasrnuo na Chrisa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi su gledatelji zamjerili Willu Smithu nasilni potez.

- Više ne poštujem Smitha. On sigurno nije tako reagirao zbog šale, već je to bila frustracija koju je stvorio stav njegove supruge i morao se iskaliti na nekome. Čak se i Will smijao sve dok ga njegova narcisoidna žena nije pogledala - komentirao je gledatelj. "Liječi frustracije od nje", nadovezao se drugi. Neki su fanovi branili glumca tvrdeći da je dobro što nije ostao dužan na račun crnog humora te da je šamar opravdan.

Will se nedugo nakon incidenta ponovno popeo na pozornicu i primio kipić za najboljeg glumca u 'Kralju Richardu'. Incident je potvrdila i policija, a Chris Rock nije želio podnijeti prijavu protiv Smitha.

