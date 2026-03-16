Obavijesti

Show

Komentari 1
PROSLAVIO USPJEH

Pogledajte gdje je Michael B. Jordan otišao nakon dodjele Oscara, sa sobom ponio i kipić

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Danny Moloshok

Michael B. Jordan, koji je u nedjelju osvojio Oscara za najboljeg glumca za ulogu blizanaca u vampirskom trileru Sinners, nakon ceremonije posjetio je restoran In-N-Out Burger. Tamo je potpisivao autograme, fotografirao se sa svojim zlatnim kipićem te pojeo burger.

Michael B. Jordan, glumac čiji je put do zvijezda bio popločan upečatljivim ulogama na malim i velikim ekranima, na nedjeljnoj 98. dodjeli nagrada Oscar osvojio je svoj prvi zlatni kipić za najbolju mušku ulogu. Priznanje je stiglo za njegovu izvanrednu dvostruku ulogu u nadnaravnom horor trileru Sinners.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Michael B. Jordan uživa u hamburgeru nakon osvajanja Oscara 02:54
Nakon uzbudljive ceremonije posjetio je jedan restoran brze hrane gdje se počastio hamburgerom. Dok je jeo, na stolu je držao tek osvojeni zlatni kipić, a obožavatelji su mu prilazili sa svih strana. U tom je restoranu, In-N-Out Burger, potpisivao autograme, fotografirao se sa svojim zlatnim kipićem te uživao  u hrani i piću.

Podsjetimo, Jordanov put započeo je daleko od holivudskog glamura. Odrastajući u Newarku u New Jerseyju, karijeru je počeo kao dječji model za poznate brendove, a prve glumačke korake napravio je krajem devedesetih s epizodnim ulogama u serijama poput Cosby i kultne Obitelji Soprano. Ipak, uloga koja ga je prvi put stavila pod svjetla reflektora bila je ona tragičnog mladog dilera Wallacea u prvoj sezoni HBO-ove serije Žica (2002.). Njegova potresna izvedba ostavila je dubok trag na gledatelje i kritiku, pokazavši zrelost koja je nadilazila njegove godine.

Foto: Mike Blake

Nakon toga uslijedio je angažman u sapunici All My Children, a zatim i uloga koja ga je predstavila široj publici – ona karizmatičnog Vincea Howarda u hvaljenoj sportskoj drami Friday Night Lights. Upravo je ondje dokazao da posjeduje zvjezdani potencijal i da je spreman za veće izazove.

'Ova uloga mi je otvorila sva vrata u Hollywoodu': Michael B. Jordan glumio je u kultnoj seriji

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026