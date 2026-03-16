Pogledajte gdje je Michael B. Jordan otišao nakon dodjele Oscara, sa sobom ponio i kipić

Michael B. Jordan, glumac čiji je put do zvijezda bio popločan upečatljivim ulogama na malim i velikim ekranima, na nedjeljnoj 98. dodjeli nagrada Oscar osvojio je svoj prvi zlatni kipić za najbolju mušku ulogu. Priznanje je stiglo za njegovu izvanrednu dvostruku ulogu u nadnaravnom horor trileru Sinners.

Michael B. Jordan uživa u hamburgeru nakon osvajanja Oscara

Nakon uzbudljive ceremonije posjetio je jedan restoran brze hrane gdje se počastio hamburgerom. Dok je jeo, na stolu je držao tek osvojeni zlatni kipić, a obožavatelji su mu prilazili sa svih strana. U tom je restoranu, In-N-Out Burger, potpisivao autograme, fotografirao se sa svojim zlatnim kipićem te uživao u hrani i piću.

Podsjetimo, Jordanov put započeo je daleko od holivudskog glamura. Odrastajući u Newarku u New Jerseyju, karijeru je počeo kao dječji model za poznate brendove, a prve glumačke korake napravio je krajem devedesetih s epizodnim ulogama u serijama poput Cosby i kultne Obitelji Soprano. Ipak, uloga koja ga je prvi put stavila pod svjetla reflektora bila je ona tragičnog mladog dilera Wallacea u prvoj sezoni HBO-ove serije Žica (2002.). Njegova potresna izvedba ostavila je dubok trag na gledatelje i kritiku, pokazavši zrelost koja je nadilazila njegove godine.

Nakon toga uslijedio je angažman u sapunici All My Children, a zatim i uloga koja ga je predstavila široj publici – ona karizmatičnog Vincea Howarda u hvaljenoj sportskoj drami Friday Night Lights. Upravo je ondje dokazao da posjeduje zvjezdani potencijal i da je spreman za veće izazove.