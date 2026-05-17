Pogledajte kako je hrvatska publika glasala na Eurosongu

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 5 min
Kako je glasao stručni žiri iz Hrvatske bilo je poznato već u samom finalu Eurosonga. No tijekom noći pristigli su rezultati koji pokazuju kako je glasala publika. Pogledajte kome je hrvatska publika dala bodove

Admiral

U noći sa subote na nedjelju završilo je jubilarno 70. izdanje Eurosonga koje se ove godine odvijalo u Beču. Oko 1 sat ujutro proglašena je i pobjednica, bugarska predstavnica Dara. Ona je pobijedila u finalu s 516 bodova. Naše predstavnice, grupa Lelek, završila je na 15. mjestu sa 124 boda. 

Najnapetiji dio samog finala bilo je upravo čitanje bodova. I ove godine su u izboru pobjednika sudjelovali i stručni žiriji iz svake države koja se natjecala, njih 35, kao i publika. Lelek su tako dobile 53 boda od žirija te 71 bod od publike. 

Kako je glasala hrvatska publika na Eurosongu? 

Prema podacima koji su objavljeni na eurovizijskim stranicama, naša je publika 1 bod dala Ukrajini, 2 boda Finskoj, 3 boda Grčkoj, 4 boda Australiji, 5 bodova Rumunjskoj, 6 bodova Moldaviji, 7 bodova Bugarskoj koja je naposljetku i pobijedila, 8 bodova otišlo je Albaniji, 10 bodova Italiji, a 12 bodova Srbiji. 

Kako je glasao hrvatski stručni žiri na Eurosongu? 

Hrvatski stručni žiri su ove godine činili Devin Juraj, Duško Mandić, Igor Barberić, Doris Karamatić, Lu Jakelić, Martina Validžić te Vlatka Kladarić

Hrvatska je od stručnog žirija iz Srbije dobila 0 bodova. Publika iz Srbije je Lelekicama dala 12
Oni su 1 bod dali Moldaviji, 2 boda Poljskoj, 3 boda Francuskoj, 4 boda Bugarskoj, 5 bodova Izraelu, 6 bodova Finskoj, Australija je dobila 7 bodova, Albanija 8, 10 bodova otišlo je Danskoj, dok je Srbija dobila 12 bodova. 

Tijekom čitanja bodova stručnih žirija došlo je i do neobičnog razvoja situacije. Stručni žiri iz Srbije nije dao Hrvatskoj niti jedan bod. Nakon toga je bodove hrvatskoj žirija čitala Doris Pinčić Guberović koja je otkrila da je hrvatski žiri dao predstavnicima Srbije, grupi Lavina, 12 bodova.

Kroz noć su pristigli i svi glasovi publike te se prema tim podacima vidi kako je publika u Srbiji dala hrvatskim predstavnicama, grupi Lelek, 12 bodova. 

